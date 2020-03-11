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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara 6222 genelgesi

6222 genelgesi

6222 genelgesi

, ve ’da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Gençlik ve Dr. , 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı ve 'da yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve , bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi.

  1. 11.3.2020
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