Hakan Ceyhan, tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hakan Ceyhan, tribünde gazeteci 'e saldırdı

Hakan Ceyhan, tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı

Asbaşkanı Hakan Ceyhan, tribünde gazeteci 'e saldırdı. açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başkasına benzettiğini belirtip, "Kardeşim kusura bakma" dedi.

Asbaşkanı Hakan Ceyhan, tribünde gazeteci 'e saldırdı. açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başkasına benzettiğini belirtip, "Kardeşim kusura bakma" dedi.
  1. 15.1.2020
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