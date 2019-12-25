Karaman’dan 4 takviye - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Karaman’dan 4 takviye

Karaman’dan 4 takviye

Karaman’dan 4 takviye

BAL 7. Grup’ta zirve hesabı yapan Karaman Bld, , , ve kaleci ’u transfer etti.

7. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla ikinci sırada tamamlayan , gözünü zirveye dikti. İkinci yarı öncesi takımı güçlendirmek için düğmeye basan kırmızı-beyazlılar sol bek ve stoper mekvilerinde görev yapan Derincespor'dan , Cizre Serhatspor'dan forvet , Karamürselspor'dan forvet arkası oynayan ve tecrübeli kalici 'u renklerine bağladı. Karaman Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Karakaş, takımın Üçüncü Lig'e çıkması için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Bazı isimlerle yollarımızı ayırdık, kadromuzu önemli oyuncularla güçlendirdik. Devre arası kampını iyi değerlendirip, grubu şampiyon tamamlamak ve 3. Lig'e çıkmak istiyoruz. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.
  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karaman’dan 4 takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN