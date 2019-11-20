Genç Altaylı Cimbom’a

Büyük takımların bir gözü de her zaman TFF 1. Lig'de. Altay'ın 16 yaşındaki forveti Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın gündemine girdi. Sarı- kırmızılı scoutlar, Kazımcan için Fatih Terim ve ekibine olumlu rapor sundu. İmparator'un yardımcılarının Kazımcan'ın maçlarını izlediler. Onların da referanslaro olumlu olunca Cimbom, Altay'ın kapısını çaldı. Kazımcan ile ilgilendiklerini belirterek bonservis bedelini sordular. Altay'ın cevabı bekleniyor.

GELECEĞI PARLAK

Kazımcan Karataş, hem forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor. Altay'da A Takımla antrenmanlara çıkan 16 yaşındaki oyuncu, U-17 Ligi maçlarında boy gösteriyor. Bu sezon 12 defa fileleri sarstı. Altay yönetimi, Kazımcan için sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklif üzerine bonservis bedelini belirlemeye çalışıyor. Geleceği çok parlak olan Kazımcan U-17 Milli Takımı'nda 3 defa oynadı. Süratli ve teknik bir isim.