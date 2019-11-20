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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Genç Altaylı Cimbom’a

Genç Altaylı Cimbom’a

1. Lig ekibi Altay’ın genç futbolcusuna G.Saray talip oldu. bu sezon 12 gol attı.

Büyük takımların bir gözü de her zaman 1. Lig'de. Altay'ın 16 yaşındaki forveti , 'ın gündemine girdi. Sarı- kırmızılı scoutlar, Kazımcan için ve ekibine olumlu rapor sundu. İmparator'un yardımcılarının Kazımcan'ın maçlarını izlediler. Onların da referanslaro olumlu olunca Cimbom, Altay'ın kapısını çaldı. Kazımcan ile ilgilendiklerini belirterek bonservis bedelini sordular. Altay'ın cevabı bekleniyor.

GELECEĞI PARLAK
Kazımcan Karataş, hem forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor. Altay'da A Takımla antrenmanlara çıkan 16 yaşındaki oyuncu, U-17 Ligi maçlarında boy gösteriyor. Bu sezon 12 defa fileleri sarstı. Altay yönetimi, Kazımcan için sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklif üzerine bonservis bedelini belirlemeye çalışıyor. Geleceği çok parlak olan Kazımcan U-17 'nda 3 defa oynadı. Süratli ve teknik bir isim.

  1. 20.11.2019
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