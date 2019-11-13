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13 Kasım 2019, Çarşamba
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stop etti

Bursaspor stop etti

Kazandığı 2 maçla yukarı doğru ivme yakalayan adeta durdu. Timsahlar son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. ise maçın hakemine çattı.

Kazandığı 2 maçla yukarı doğru ivme yakalayan adeta durdu. Timsahlar son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. ise maçın hakemine çattı. Başarılı çalıştırıcı "Diarra'nın yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ağır bir karar oldu" dedi.

  1. 13.11.2019
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