Bursaspor stop etti

Kazandığı 2 maçla yukarı doğru ivme yakalayan Bursaspor adeta durdu. Timsahlar son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise maçın hakemine çattı. Başarılı çalıştırıcı "Diarra'nın yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ağır bir karar oldu" dedi.