Bursaspor stop etti
Kazandığı 2 maçla yukarı doğru ivme yakalayan Bursaspor adeta durdu. Timsahlar son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise maçın hakemine çattı.
Kazandığı 2 maçla yukarı doğru ivme yakalayan Bursaspor adeta durdu. Timsahlar son 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise maçın hakemine çattı. Başarılı çalıştırıcı "Diarra'nın yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ağır bir karar oldu" dedi.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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