Yolun açık olsun

Ligde şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de hedefine kendinden emin adımlarla yürüyor. Kadro genişliği ve kalitesi bakımında bir çok rakibinden daha iyi durumda olan Kartal, ilk maçta elde ettiği büyük avantajın rahatlığıyla Beer Sheva karşısında son derece rahattı. Şenol Güneş derbiyi de düşünüp geniş bir rotasyona gitse de Kartal maça sanki gole ihtiyacı varmış gibi ciddi başladı ki, olması gereken de buydu.

Topa daha çok sahip olduğu ilik yarıda erken bir gol bulmak için her iki kanadı da iyi kullanan Kartal ilk çeyrek biterken aradığını buldu. Babel getirdi, Talisca bıraktı ve Aboubakar acımasız (!) vuruşla topa tavana çaktı. Hem de ne çakmak… Bu golden sonra Beşiktaşlı oyuncular tamamen antrenman havasına dönüp gereğinden fazla rahatladılar. Kaybedecek bir şeyi olmayan Beer Sheva ise tarih yazmanın peşine düştü...

Attıkları beraberlik golünden sonra da net pozisyonlar yakaladılar… Hemen belirtelim bu pozisyonları üst üste koyup, rakip farkı kaçırdı, anlamı çıkarmamak gerek. Çünkü Beşiktaş'ı bu derece oyundan düşüren, rakibi ise cesaretlendiren manzara ilk maçta elde edilen skor ve bu maçta gelen erken goldü.



Cenk Tosun noktayı koydu

Bu sözlerimin İsrail takımını küçümsemek olarak algılanmamasını umuyorum; çünkü sahanın her yerini iyi kullanan, cesaretle oynayan ve birbirine uyumlu harika bir ekip olduklarını biliyorum.

Yani… Yanisi şu; Beşiktaş'ın golü bu kadar erken gelmemiş olsa Kartal çok daha temkinli ve dikkatli oynar ve o pozisyonların çoğunu da kalesinde yaşamazdı.

Deyim yerindeyse biri turu diğeri elenmeyi garanti görüp rahatlamış iki takım vardı sahada ve normalde yaşanmayacak bir çok pozisyon da bu durumun eseriydi… Her neyse, yine de dün geceki maç şunu bir kez daha gösterdi ki Avrupa arenasında işi hafife almak gibi bir lüksünüz yok. İlk maçlardaki skorların bir anlamı olması için ikinci maçlarda da gereğini yapmalısınız.

Beşiktaş da beraberlik golü ve ardından kalesinde yaşanan iki net pozisyon sonrasında tekrar kontrolü eline alıp Cenk'le noktayı koyup işi kotardı...

Maalesef Avrupa'da artık sadece bir temsilcimiz var o da Beşiktaş… Yolun açık olsun Kartal, rakibin her kim olursa olsun...