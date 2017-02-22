Kartal çaresiz bırakır

Lucescu döneminde benzer bir durum yaşanmış ve ben de "Sezon sonuna kadar algı operasyonlarına karşı kalemim siyah- beyaz" başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Senaryo aynı; Beşiktaş ligi bitirdi algısı oluştur, aklınca Kartal'ı rehavet tuzağına düşür ve potaya gir!

Bu hesap o maçta tutmamıştı, Sergen, Tümer'e verdiği pası geri aldığında şampiyonluğu ilan eden golü atmıştı. Bugün Sergen yok, Talisca yapar aynı işi...

Sonra... Sonra başlarız; "Lig bitti, sezon sonuna kadar ne konuşacağız" muhabbetleri dinlemeye...

Onlar da biliyorlar bir derbi galibiyetiyle ligin bitmeyeceğini, bu yarışın son birkaç haftaya kadar süreceğini.

Lig bitti muhabbeti yapmalarının sebebi Beşiktaş'ı rehavete düşürmek.

Peki yerler mi!? Yemezler!

Beşiktaş güçlü bir takım, rakipleri de artık bunun farkında. Tolunay Kafkas'ın dediği gibi, sahada Kartal'ın pas trafiğini, alan daraltmasını, oyunun yönünü çok süratli bir şekilde değiştirmesini izleyen rakip teknik adamlar kenarda çaresiz kalabiliyor. Bütün mesele budur. Sakin bir şekilde kendi oyununu oynayan Beşiktaş, rakibi de, hakemi de çaresiz bırakır.

Şenol Güneş ve futbolcular şampiyonluk konusunda yeterince tecrübeye sahipler. Geçen sezon daha karmaşık algı operasyonlarına karşı arkalarına bakmadan yürüyüp, sezon boyu döktükleri alın terini şampiyonlukla taçlandırdılar.



Şampiyonluğun formülü

Yani, algı yapan yaptığıyla kalır.

Öbür taraftan Kupa'daki Fenerbahçe derbisinden de gerekli dersleri aldı Beşiktaşlı oyuncular ve teknik kadro.

Tahriklere kapılmak yok, rakip oyuncuların tuzaklarına düşmek yok, sürekli yer değiştirip, etkili paslaşmalar yaparak rakibi çaresiz bırakmak var.

Önce Beer Sheva, ardından Galatasaray derbisinde yapılması gereken budur. Bildiğini oyna, rakip ne yaparsa yapsın umursama. Şampiyonluğun basit ama etkili formülü budur.

Şenol Güneş ve tüm teknik ekip, hem takımı inanılmaz iyi çalıştırıyorlar hem de rakipleri postaki sayar gibi didik didik ediyorlar. Futbolcular sahada basmadık yer bırakmıyorlar. Bu kadar emek goy goyla, algı operasyonlarıyla durdurulamaz.

Çok emek veren, çok çalışan Kartal, evvel Allah hak ettiği şampiyonluğu da söke söke alacaktır.

Ondan sonra kim, ne isterse onu konuşsun!