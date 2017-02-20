Güneş, Ay-Yıldız!

Bizim ligimizde ancak 20-25 yılda bir böyle takımlar izleyebiliyoruz;

Sümer-Özyazıcı dönemlerindeki Trabzonspor, Metin-Ali- Feyyaz'lı Beşiktaş, gol rekoru kırarak şampiyon olan Rıdvan Dilmen'li Fenerbahçe, UEFA Şampiyonu Galatasaray, Lucescu'lu Beşiktaş ve şimdi de Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı… Beşiktaşlılar çok şanslı vesselam… Ay-Yıldız taktiği diye özetliyorum "Güneş Sistemini" ve bu sisteme kapanarak da, maçın belli bölümünde önde basarak da çare bulmanın çok zor olduğunun altını çiziyorum.

90 dakika önde basabilirseniz Beşiktaş'ı durdurabilirsiniz, onun dışında işiniz zor. Atiba, Ozi, Marcelo, Adriano, Gökhan Gönül 'Hilal' şeklinde diziliyor, ölü bölgede ezberlenmiş paslaşmalar yapar gibi görünüyorlar ama dikine atılan paslar, oyunun yönünü değiştiren ters toplarla rakibin ezberi de, dengesi de bozuluyor.

Hilalin önündeki pas trafiği şanlı bayramığımızdaki yıldızı hatırlatıyor bana… Sağ çizgide Quaresma'ya ver, o ortadaki Talisca'ya çıkarsın, Talisca soluna dönsün, Babel arkadaki Atiba'ya döner, o tekrar Quaresma'ya, sonucunda sağlam bir orta ve bir şekilde atılan gol. Bildiğin yıldız paslaşmaları!



Babel sola renk getirdi

Quaresma bu sezon attırdıkça attırıyor, Cenk de attıkça atıyor maşallah.

Quaresma atmaya gelince şanssız bedevi misali çölde kutup ayısına rastlıyor adeta ama asist katkısı çok büyük.

Babel sol kanada renk getirdi, Ozi havasını buldu, Atiba bildiğiniz gibi v.s..

Talisca'nın vuruşundaki muhteşemliği, özgüveni, ayak içiyle verilen falsoyu anlatmaya kelimeler yetmez.

Bir çok kişi bu konuda methiyeler düzecektir zaten.

O nedenle ben haftalardır muhteşem oynayan ama pek dikkat çekmeyen bir isme ayırıyorum övgü dolu diğer satırlarımı:

Adriano! İlk dönemlerinde kötüydü, son haftalarda ise tek kelimeyle muhteşem. Kartal'ın gücüne güç kattı vesselam.

Bu takıma daha Demba Ba ve Caner Erkin katılacak. O nedenle Beşiktaş'ın farkı daha net ortaya çıkacaktır önümüzdeki haftalarda.

Bir cümle de hakeme;

Sevgili Barış Şimşek, Talisca'ya yapılan faulleri ısrarla vermemeni bir türlü anlayamadım!

Tamam yıldızları korumuyorsunuz yahu bari zulm etmeyin.