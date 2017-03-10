Tavla da baklava da tur da bizim

Maç başladı, heyecandan uykusuz olan herkesin uykusu geldi. Rakibini uyutmak isterken kendi de uyudu Beşiktaş.

Taktiksel bir anlayış gibi göründü futbolu temsilcimizin, 'tempoyu düşür rakibi uyut ve bir anda golü bul' . Böyle düşünmüştüm, 'ilk 15 dakikada, bu anlayışla golü bulacağız herhalde' dedim.

Ama nafile! Sahada uyur gezer gibi gezindi durdu siyah-beyazlılar. Quaresma, Babel, Aboubakar, Talisca başta olmak üzere en çok da Gökhan Gönül çileden çıkardı Beşiktaş'a gönül verenleri.

Ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş izledik durduk.

Quaresma ve Talisca kafalarına göre takılıp durdular ilk yarıda 'uzaktan vuralım olursa olur, olmaz ise da şansımızı denemiş oluruz' der gibiydiler.

Cenk Tosun kenarda ısınırken daha çok yoruldu ilk 11'deki Aboubakar'dan.

Yine ilk yarıda herkes Tolgay'a kızdı ama Tolgay en çok çalışan, en çok mücadele eden isim olduğu için, hem olumlu hem olumsuz anlamda göze battı.

Adriano hücuma çıktığında 'eyvah sol bek Tosic'e kaldı' diye bir korku sarıyor beni. Ve hiç de boşa çıkmıyor bu korkularım.

Tosic sol beke kaydığında hata üstüne hata yapıyor.

Öyle ki en sakin isim olan Adriano'yu bile çileden çıkarıyor. Topla daha çok oynayan Beşiktaş'ın pozisyon bulamaması, üretken olamaması ilk yarının teknik anlamda en kısa özeti.

İkinci yarıda Oğuzhan'ın Tolgay'ın yerine tercih edilmesi, tamamen 10 kişi kalmaktan çekinmesiydi Şenol Güneş'in.



Avrupa Beşiktaş

Kalite olarak Beşiktaş'ın yarısı kadar olamayan Olimpiakos'u, siyah beyazlı temsilcimizin Aboubakar ile gelen golü yıkmaya yetti. Takımın lideri Oğuzhan oldu ikinci yarıda. Golü attıktan sonra saldırdıkça saldıran Beşiktaş'ta, Quaresma biraz daha ciddiyetle oynasaydı, fark daha da artardı. Babel verimsizdi.

Beşiktaş artık tam bir Avrupalı oldu.

Pas ve tempo takımı olduğunu gösterdi.

Sakin, sabırlı ve ne yaptığını bilen büyük bir takım havası ile oynadı ikinci yarıda.

Öyle bir tempo ile oynadı ki siyah-beyazlılar, Olimpiakos'u sahada bayılttı, tribünde susturdu. Şimdi sıra İstanbul'da.

Olimpiakos'u Yunanistan'da bayıltan Kartal, İstanbul'da neler yapar, merak ediyorum. İkinci yarıda keyif yaptık izlerken. Hayaller kurduk.

Çeyrek finalden, yarı finale hatta koskoca finale hesaplar yaptım durdum.

Neden olmasın?

Karşı kıyıdan bakmaya ve taklit etmeye devam et komşu.

Tavla da bizim, cacık da bizim, döner de bizim, baklava da bizim, tur da bizim.