Şenol Güneş gibi düşünmezsen...

Yazdan kalma bir hava. Şampiyonluk şarkıları söyleniyor Beşiktaş sokaklarında, Dolmabahçe, Yıldız Yokuşu, Köyiçi, Ortaköy civarında.

Çoluğunu çocuğunu alan maça gelmişti Boğaz'ın kıyısına. Beşiktaşlı olmayan futbolseverlerin de muhakkak bulunması gereken bir ortam Beşiktaş'ın Arenası.

İster Fenerli, ister G.Saraylı, ister Trabzonlu olsun fark etmez. Futbolu seven herkes Beşiktaş'ın bugünlerdeki bu heyecanına ortak olmalı.

Fabri pozitif enerjisiyle takıma destek veriyor, tüm oyuncuları kucaklıyor ve galibiyete inandırıyordu. Muslera'nın yaptığını hem kalede hem kale dışında, Fabri yapıyor artık Beşiktaş'ta. Her anlamda güven veriyor. Şenol Güneş'in ilk 11'i, G.Saray maçının 11'iydi. Bence doğru bir hamle.

Bu bir mesajdı: 'G.Saray maçında ne kadar ciddiysem Rizespor'a da aynı derecede ciddiyim.' Şenol hocanın bu anlayışını futbolcuları pek fark edememiş sanırım.

Çünkü Beşiktaş ilk yarıda yalancı futbol oynadı. Topu küçümsedi, rakibi küçümsedi.

'Nasıl olsa daha zaman var, kazanırız' havasındaydı futbolcular. Bu kadar rehavet, bu kadar rahatlık iyi değil işte.



Bu rahatlık iyi değil

Haftaya Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, ki o Kayserispor, Ç.Rizespor gibi 9-1 sistemi ile oynamaz. Tempolu ve rakibi strese sokan bir futbol anlayışı var Sergen Yalçın hocanın. Neyse ki dakikalar geçtikçe Beşiktaşlı futbolcular durumun ciddiyetini anladı. Şenol Güneş gibi düşünmeye başladılar! Beşiktaş gibi oynadılar.

Sol bekin asisti ve sağ bekin golü, ilk yarıda taraftarı rahatlattı.

İkinci yarıda sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Ne yaptığını bilen, doğru işler 'telaşında' olan Beşiktaş. Telaş dedim, belli ki devre arasında Güneş ilk yarıdaki laubaliliğin hesabını sormuş. Disiplinden kopmayan oyuncuları vardı Beşiktaş'ın.

Herkes oynamak istiyordu. Öyle ki Quaresma oyundan alınırken yine çok sinirlendi ve tepki gösterdi. Bence Quaresma bu defa haklıydı çünkü çok arzuluydu.

Hevesi kırıldı. Cenk istediği topları pek alamadı ve haftalardır yakaladığı tempo sebebi ile yoruldu. Aboubakar değişikliği çok yerindeydi. Son 5 dakikada Beşiktaş öldü öldü dirildi. Rizeli futbolcular adeta kendilerini ilk 35 dakikada küçümseyen Beşiktaş'tan hesap sormaya kalktılar. Kısmen sordular da o stres Beşiktaş'a yetti.

Kalan 11 haftada Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutlaması yapacak. Bu alışılagelmiş bir durum değil. Lig koptu gitti.

Ama futbolcular bu kadar rahat olmamalı!

Bazı futbolcular Şenol Güneş gibi düşünmezlerse kalan 11 haftada, yıllarca unutulmayacak bir sendrom ile karşı karşıya kalırlar.