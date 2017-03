Oku F.Bahçeli oku

Bir Fenerbahçe teknik direktörü düşünün ki sahada gezinen adamı 72 dakika tutuyor.

Fernandao'nun oyundan çıkması için illa net bir gol pozisyonundan yararlanamaması mı gerekiyor?

Fernandao kötü bir santrafor mu?

Hayır. Kötü olsa Şenol Güneş'in Bursaspor'un da gol krallığı ile taçlandırır mıydı koskoca bir sezonu?

Ama işte sorun burda. Teknik adam farkı. Şenol Güneş gibi bir adamın elinde ben bile gol kralı olurum!

Advocaat ise işi gücü kenardan yalandan hakemin üzerine yürüsün, sağa sola koşuşturup dursun. Hep negatif enerji versin. Yetmezmiş gibi maç sonlarında futbolcularını suçlasın. Advocaat bir şeylerin farkında değil. Maç kazanmak için, önce futbolcunu kazanacaksın. Dün özellikle yüzde yüz golü kaçırmasına rağmen Fernandao'ya hiç kızmadım.

Siz de kızmayın. Onun gibi etkili bir santraforu Aziz Yıldırım yüzünden kaybetti Fenerbahçe. Pereira döneminde bir balık lokantasında Portekizli teknik adama 'Fernadao'yu değil Van Persie'yi oynatacaksın' diyen Azizi Yıldırım değil miydi?

Hemen ertesinde ise Pereira, başkanının sözünü dinledi, iyi olan, formda olan Fernandao'yu sebepsizce kesti. Başkanın talimatı ile ilk 11'de Van Persie yer bulurken Fernandao'nun bitiş süreci başlamış oldu.

O gün bugündür eski Türkiye gol kralı Fernandao'nun kafasında hep bir şüphe var; "İyi oysanam da kötü oynasam da, atsam da, atmasam da farketmiyor" diyerek kaderine razı oldu.



Fernadao'ya kimse kızmasın

Aziz Yıldırım, Fernandao'yu tam profesyonel yaptı! Bu sebeple bugün kalkıp da 'Nasıl o golleri kaçırırsın?' diye Fernandao'ya kimse kızmasın, kızmayalım.

Fenerbahçe dün kötü mü oynadı?

Ben kötü oynadı diyenlere katılmıyorum.

Baskılı, etkili bir futbol sergiledi sarı-lacivertliler. Nitekim dirençli oyun sonrasında 90+1'de golü buldular. Bunun Advocaat ile hiç bir ilgisi yok.

Futbolcular sahada formaları için oynuyorlar.

Değil teknik direktör Advocaat, kenarda her hangi bir isim de olsa Fenerbahçe yine en az bu kadar mücadele ederdi.

Kaleci Fabiano'nun acemice davranışları her pozisyonda 'eyvah' dedirtiyor. Volkan'sız asla olmaz. Skrtel'in zaman zaman gereksiz hamlelerinin arkasında yatan sebep Fabiano'ya olan güvensizliği. Fenerbahçe'de kimsenin yüzü gülmüyor.

Kazansalar da gülmüyor. Bir değil çok sorun olduğu belli sarı-lacivertlilerde.

Hep bir kaos hep bir karışıklık. Maç izlerken tribünlerde zaman zaman 'yönetim istifa' sesleri, boş koltuklar, bastırılmış isyan, yazdan kalma bir havaya rağmen Kadıköy'ü ısıtamadı. Son sözüm yine Advocaat'a!

Mehmet Topal'ın el yardımı ile golü bularak maçı kazandın.

Acısını içine gömerek maça yetişen, koşa koşa maçına gelen Lens kadar Fenerbahçe formasını sevsen şu an + 6, +7 puan daha fazlan vardı. Bu galibiyete Fenerbahçe taraftarı bile inanmadı.

Alper Ulusoy'un katkısı, oldukça kötü performans sergileyen Alper Potuk'tan daha fazla oldu Fenerbahçe'ye dün gece.