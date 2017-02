Konuş Advocaat

F.Bahçe için 'tamam mı devam mı? ' haftaları bir türlü bitmiyordu.

Çıkmadık candan umut kesilmiyordu işte. Ama bitti dün, tamamen bitti. Yalnız açıklanması, anlatılması gereken bir kaç önemli husus var.

F.Bahçe her ne kadar Advocaat inanmasa da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak sezona başlar ve lig ikinciliği, Türkiye Kupası taraftarı tatmin falan etmez. Barcelona ve Chelsea'nin her sezon ne kadar heyecanı varsa F.Bahçe'nin de var. Advocaat bunu da bilmeli. F.Bahçe büyük düşünür, F.Bahçeli büyük düşünür. F.Bahçe, Krasnodar değildir. F.Bahçe her yıldız futbolcuyu (Ronaldo-Messi hariç) transfer edebilecek büyüklüktedir.



Takım yürümüyor!

Bunları Advocaat'a tek tek anlatmak şart. Bu yönetimin hatası. Bunların aksini Hollandalı teknik adam çıkıp basın toplantılarında sürekli tekrar ediyorsa sıkıntı büyük demektir. Bakın puan durumuna, her şey net bir şekilde ortada zaten. Takım koşmuyor değil yürümüyor.

Herkes kopmuş birbirinden. Takım içinden bir arkadaşımdan aldığım bilgiyi net bir şekilde yazayım; 'Advocaat çok iyi insan ama hiç iyi bir teknik adam değil. Ne çalıştığımız, ne yaptığımız belli değil.' Böyle dedi, serzenişte bulundu;

'Çalışmıyoruz, iyi antrenman yapamıyoruz.' Gerçekten tuhaf değil mi?

Bir futbolcu bunları söylüyor.

Şimdi F.Bahçe yönetimine birkaç sorum var; 1- Advocaat sezon başında sizden şartlı bir şekilde isteklerde bulundu mu? 2- Advocaat size 'işime karışırsanız, bırakır giderim' dedi mi? 3- 'Devre arasında transferler isterim' diye talepte bulundu mu? 4- Tüm bunlar gerçekleşmeyince, ligin ilk yarısı bitiminde size istifasını sundu mu? Advocaat isteksiz, arzusuz ve huzursuz.

Silmiş kafasında F.Bahçe'yi. Profesyonel düşünüyor. 'Bitsin de gideyim' havasında.

Hep bir mesaj verme amacında.

'Siz kadro dışı bıraktığım Emenike ve Van der Wiel'i yollamazsanız, ben de ikisini en kritik maçlarda oynatırım' diyerek inatlaşıyor. Yönetim 'De Souza ile Topal aynı tarz oyuncular. Neden ikisi beraber oynuyor?' eleştirisinde bulununca, Advocaat yine mesaj veriyor.



Suçlu ve suçlular belli

G.Antep'e karşı De Souza'yı yedek soyundurdu. 75'te oyuna alıyor. 'Alın dediğinizi yaptım da n'oluyor?' diyor.

F.Bahçe'ye geldiğinden beri ne kattın Advocaat? Kimi çıkardın ortaya? Ne verdin? Konuş Advocaat! 'Mart'ta ya da sezon bitince konuşacağım' diyormuşsun Advocaat. Şimdi konuş herkes dinlesin, herkes bilsin.

F.Bahçe 2 puan daha bıraktı. Şampiyonluktan kopmayı bırakın, ilk 3 şansını bile artık zora sokmaya başladı. Geçmiş olsun. Suçlu ve suçlular belli. Advocaat'tan Yıldırım'a kadar herkes sorumlu.

Futbolcular ise masum. Söz uçar yazı kalır; F.Bahçe ile lig şampiyonu arasında sezon sonunda 17-18 puan fark olur.