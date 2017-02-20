Nisan’lar, Mayıs’lar sizin olsun

Diyor Beşiktaş taraftarı. Mayıs'larda mutluydu Galatasaraylılar.

Mayıs denilince sarı-kırmızılıların şampiyonlukları konuşuluyordu, sahiplenmişti Galatasaraylılar Mayıs'ı.

Fenerbahçe Nisan ayında şampiyon olunca 'Mayıs'lar sizin olsun' sloganını çıkarttı sarı-lacıvertliler. Beşiktaşlılar da şimdilerde Mayıs ve Nisan'lara nazire yaparcasına, Mart ayını sahiplenmek üzere.

'Nisan'lar, Mayıs'lar sizin olsun Mart'lar bizim' demenin planlarını yapıyor, hayallerini kuruyor siyah-beyazlı taraftarlar.

Karabükspor yenilgisi sonrasında bir anda Beşiktaş şampiyonluğun favorisi durumundan adayı, adaylarından biri haline gelmişti daha geçen hafta cuma günü. Ama öyle bir lig yaşıyoruz ki rakipleri puanlar kaybettikçe Beşiktaş bir haftada aday, favori falan değil şampiyonu oldu neredeyse.

Büyük bir futbol mucizesi olmaz ise Beşiktaş şampiyon olacak gibi gözüküyor.

Bu saatten sonra bu böyle, öbürü şöyle oynadı demenin bir anlamı yok Beşiktaş takımında. Hepsi şampiyonluğa inanıyor.



Tribünler inanmış

Akhisar Belediyespor Beşiktaş'ın rakibi değildi dün akşam. Şansızlıkları, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarından sonra Beşiktaş ile İstanbul'da 'inanan tribünler ve aşırı motive olmuş bir futbolcu topluluğu ile karşılaşmak' oldu.

Oyunun son 10 dakikasında Beşiktaşlı futbolcuların 'tamam kazandık' diyerek rehavete girmesi, rakibin etkili şekilde üzerine gelmesi ve 90+3 'te siyah beyazlı futbolcuların (Adriano) sarı görmesi skandal. Bir Beşiktaş hastalığı kronikleşen, taraftarı deliye çeviren. Güzelim geceyi mahvedeceklerdi dirençli bir rakip olsaydı karşılarında son 10 dakikadaki garipleşen oyunla.



Quaresma'nın maçı

Quaresma'nın dün geceki hırsı ve etkili futbolunu büyük maçlarda da göstermesini bekliyor Beşiktaş'a gönül verenler. Haftaya Galatasaray maçında kendini göstermesi şart Ricardo'nun. Galatasaray maçına çok rahat çıkacak Beşiktaş. Yenilse de çok şey değişmeyecek. Ama Beşiktaş taraftarı maç sonunda söz aldı Şenol Güneş'ten ve siyah beyazlı futbolculardan.



Artık bahane kalmadı

Perşembe Olympiakos ile deplasmanda berabere kalan Osmanlıspor ve Hapoel'i 3-1 ile geçen Beşiktaş'ın, 3 gün aradan sonra süper ligde gollü galibiyetlerle rakiplerini devirmesi de Türk futbolunda bazı bahaneleri ortadan kaldırdı.