Karabük değil Juventus

Bruma, Hakan Balta, Eren, Sneijder yok. Bruma taktik antrenmanında yedek soyundurulduğu için tavır yaptı ve İstanbul'da bırakıldı.

Bırakan Tudor. Peki bu kararı Tudor değil de Riekerink alsaydı?

Daha karar açıklandığı anda ortalık yangın yerine çevrilirdi. Maç başlamadan 25 dakika önce Selçuk İnan ile Josue soyunma odasına giderken sarmaş dolaş olmuştu. Tudor yalnız gelmemişti. Ruhu da getirmişti Galatasaray'a. Arkadaşlık ruhunu.

Maç başladı Josue olmadığı kadar iyiydi. Hatta goldeki asisti yaparken çabası alkış topladı.

Orta sahada top tuttu, oyunu yönetti.

Maça hakim taraf Galatasaray'dı. Taa ki Josue çıkana kadar. Sonrasında Rizespor istediği gibi oynadı. Çünkü orta sahada Galatasaray'ın futbolunu canlandıran adam oyundan alınmıştı. Tudor ilk yarı Galatasaray'ın ikinci devrede de Karabükspor'un hocası gibi oynatmaya başladı.

Defans anlayışı zaman zaman 5'li savunmaya döndü.

'Aman gol yemeyim' havasında geçti dakikalar. Bu negatif futbol Ç.Rizespor'u cesaretlendirdi. Taktik uzmanı Tudor, Selçuk'u da oyundan çıkardı ve iyice defansa çekildi. Galatasaray bu hamleyle yine tanınmayacak hale gelmişti.

Tudor, Galatasaray'ı küçük takım gibi oynatınca yine eski ruh, yani 'kaybetme alışkanlığı' geri döndü. Panik, bilinçsiz futbol, dan-dun ortalar ve gerilen sinirler.

Hepsi Galatasaray'da yeniden ortaya çıktı. Herkes; Tudor'u ve Tudor ile gelen 'umudu' unuttu.



PAOK'taki gibi olmaz

Tudor iyi teknik direktör kabul. Maçı kenarda oynuyor yine kabul. Ruh katıyor, canlandırıyor, umut veriyor. Büyük karizma.

Hepsine kabul. Ama Tudor'un deplasmanlarda kazanma konusunda, çalıştırdığı tüm takımlarda sıkıntı yaşadığını unutmayalım.

H.Split, PAOK ve Karabükspsor'da hep bu filmi yaşadı ve yaşattı.

G.Saray'da da böyle başladı. Takımı gol attığında kenarda sevinmeden oyuncularına taktik vermesini hep olumlu gördüm.

Dün de bunu yaptı yine dikkat çekti.

Galatasaray'ı Hajduk, PAOK, Karabük gibi değil Juventus gibi oynatırsa Tudor kazanır. Karizmasına ve çizgiyi dolduruşuna diyecek sözüm yok. Büyük teknik direktörlerin sihirli değneği vardır. İlk maçta bunu hissettirir. Tudor sanırım bu değneği Bruma ile İstanbul'da unuttu.

Bakalım bu değnek ilk kime değecek?

Unutmadan;

Tudor Karabük'ün başındayken 'şampiyonluk favorim Beşiktaş' demişti.

Bence hâlâ değişmedi.