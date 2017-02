Fenerliyi kandırdılar

Şampiyonlukta tam havaya girecekken her şey bir anda yerle bir oldu Fenerbahçe için. Böylesine atmosferlerde, gergin maç ortamlarında Fenerbahçe her zaman kazançlı çıkan taraf olur. Dün gece Timsah Arena atmosferi aslında Fenerbahçe için bulunmaz nimetti! Sever Fener böyle havaları.

Trabzon ve Beşiktaş deplasmanlarını hatırlayın. Yine böyle bir havada olan maçı kazanacakken Advocaat yüzünden 2 puandan oldular!

Eskiden hücum hattındaki oyuncularla 'kesin kazanırız' diyerek umutlanan taraftar şimdilerde 'Kjaer ve Skrtel varsa kaybetmeyiz' düşüncesinde. Bu ikiliyle beraber Lens ve Sow haricinde hangi futbolcur G.Saray, Beşiktaş 11'inde oynar ki? Diğerleri ne yapar bu takımda?

Beşiktaş galibiyeti kandırdı Fenerbahçe taraftarını. Aldattı Ziraat Türkiye Kupası zaferi. Fenerbahçe kötü oynuyor, 10 kişilik Bursaspor'u yenemiyorsa bu iş bitmiş demektir, bitti de. Havlu attı Fenerbahçe. Bundan sonra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin en büyük iki hedefi.



Advocaat 'emekli' gibi

10 kişi kalan Bursaspor'un direnci düşmesine rağmen Advocaat'ın oyunu okuyamaması akıllara zarar. Hiç futbolcularına sallamasın. Emekli gibi davranıyor kulübede. Aatıf'ı daha önce çıkarıp daha büyük hamleler yapmalıydı. Volkan Şen de Ozan Tufan da 60. dakikalarda girmeliydi. Çünkü gergin atmosfer her zaman Fenerbahçe'nin işine yarar.

Volkan Şen ve Ozan aleyhinde yapılan tezahüratlar gergin havadan beslenmeyi seven Fenerbahçe takımını ateşledi. Bu iki değişiklik 82'de ve 86'da yapılmasaydı, 60. dakikada olsaydı Fenerbahçe 'gerginleşen havayla' maçı farklı kazanabilirdi.

Ama süre yetmedi. O kadar da pozisyon buldular son 5-6 dakikada. Tekrar etmekte fayda var; Fenerbahçe gergin atmosferlerden hep galip çıkar!

Hakem değilim, hakem yorumcusu da değilim. Fakat Sivok'un pozisyonuna penaltı demek futbola ihanet gibi geliyor bana. Nereye saklayacak elini Sivok? Top ele çarpıyor, el topa gitmiyor. Kural penaltı dese de benim bu tip pozisyonlara vicdanım sızlıyor. Peki ya Kjaer'in eline çarpan topa verilen penaltıya ne demeli?

Yazık, gerçekten yazık. Adam elini saklamış.

Göğsüne yapışmış eline çarpmayan top el olmasa göğüse çarpacak.

İki penaltı da bana göre penaltı değil. Jovic'in ikinci sarısı da penaltılar kadar komikti.

Volkan Demirel'in etrafını markete çevirdi Bursaspor tribünleri. Yok yoktu sahada. Sabun, çakmak, ekmek, süt, yoğurt, su ne varsa Volkan'ın sağında, solunda, önündeydi. Volkan'ı kutlarım.

O kadar sakin davrandı ki. O kadar iyi idare etti ki durumu. Kötü niyetli olsa yere yatar, zaman geçirir, maçı gerdikçe gererdi. Yapmadı bunları.