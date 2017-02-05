Pembe köşe

Çok güzel bir maçtı. Nefesler kesildi. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Kalecilerinden defansına, orta sahasından forvetine mükemmel oynadılar. Sneijder'in oyunda kaldığı 5 dakika içinde katkısı inanılmazdı.

Basmadık yer bırakmadı sahada.

Attığı isabetli ince paslarla herkes kırıldı geçti. Josue'ye yine bayıldım. Sneijder'i yine aratmadı. Milli stoper olarak alınan Ahmet Çalık adeta ilaç olmuş.

Selçuk İnan attığı kilit paslarla maestro gibiydi. Riekerink hop oturdu hop kalktı.

Öyle ki yardımcısı sürekli elindeki dosyaya bir şeyler karalayıp durdu.

Maçı izleyemedi adamcağız, öyle çalışıyordu.

Mete Kalkavan o kadar iyi niyetliydi ki, Emre ile Josue arasındaki mücadelede onları barıştırmak için elinden geleni yaptı. Emre'nin önce sağ sonra sol dirseğini, Josue'nin dağılan suratını görmedi. Affetti. Bu kadar iyi niyetliydi Kalkavan. Yeter ki barış olsun, kavga olmasın, kimse üzülmesin, dostluk, kardeşlik diyerek yönetti. Hatta yardımcısı bile önündeki bu olayı görmezden geldi. Hatta bu pozisyon öncesinde ilk golde ofsaytı da görmezden geldiler.

'Oyun çirkinleşmesin, futbol bir gol oyunudur gol olmasa ne anlamı var bunca zahmetin' dedi Kalkavan ve arkadaşları.

Yalnız bir eleştirim var Emre'ye gösterilen sarı yine de ağır oldu!



İnancım tam

Muslera'yı ise kınıyorum. Tek elle nasıl oynayamazsın sen be adam. Hani senin fedakarlığın? Hani forma aşkın?

Hani arma aşkın? Aşk olsun sana! Sen Galatasaray'ı tanıyamamışsın Muslera.

Sor bakalım efsane kaptanınız Bülent Korkmaz'a 2000'de UEFA Kupası'nı nasıl almış? Sargılı, çıkık omuzla gelmişti o kupa. Onca fedakarlıkla geldi büyük kupa. Sen ne yaptın? Takımı yalnız bıraktın.

Ne yaptın ki Galatasaray için bugüne kadar? En önemli maçta yoktun!

Bruma ya sen? Niye Galatasaray'ın dengesini bozuyorsun? Takım ileri çıkmak istemiyor sen ısrarla oyunu rakip sahaya taşımak istiyorsun ki? Neden tek başına mücadele ediyorsun? Takım oyunundan çok uzaksın!

Bu Galatasaray'a inancım tam. Teknik direktöründen futbolcusuna hepsi inanmışlar.

(Bruma-Muslera hariç) Bugüne kadar Galatasaray ile ilgili hep doğruları, abartmadan, anlaşılır bir şekilde yazmayı denedim. Bugün de yanlışı, abartıyı ve anlaşılmazı seçtim. Pembe bir tablo çizdim.

Şubatlarda , martlarda Avrupa'yı titreten Galatasaray'dan Türkiye kupasından sallanan Galatasaray'a.

Yazık.