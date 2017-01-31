Beşiktaş kollanıyor!

Pazartesi sendromuna son veren güzellik gibiydi Beşiktaş'ın futbolu.

Cemal Süreya yaşasaydı bir şiir de Beşiktaş'a yazardı. Quaresma'dan tutun, Babel'e, Oğuzhan'a, Talisca'ya hepsine mısra mısra methiyeler dizerdi. Marcelo, Tosic, Atiba ve Fabri ile süslemeler yapardı. Adı Şenol Güneş olurdu şiirin, Beşiktaş olurdu, mutluluk olurdu.... Döktürdü Beşiktaş. Döküldü Konyaspor. Sebebi uzaklarda aramamak lazım. Cumartesiye dönelim. Aziz Yıldırım Beşiktaş'ı öyle bir kaşıdı ki. Quaresma'yı öyle bir havaya soktu ki. Fikret Orman böyle motive edemezdi takımını.

Bel altı vurdu Beşiktaş'a Aziz Yıldırım.

Kendi takımını rehavete soktu o konuşması ile. 'Nasıl olsa başarısızlığımız MHK, TFF, Beşiktaş, Q7, Trabzonspor, G.Saray, Fatih Terim ile örtülüyor başkan tarafından, yenilsek de bahanemiz var' dediler ve Kayseri'de dağıldılar. Tek bir kelime diyemezdi Aziz Yıldırım takımına. Cevap hazırdı futbolculardan, Advocaat'tan;

'Eee başkan hakemler, TFF üzerimize oynuyorlar, ne yapalım yani!'



Aziz Yıldırım motive etti

Beşiktaş öyle bir gazla çıktı ki sahaya.

Daha 5. dakikada yoruldu herkes Beşiktaş haricinde. Spiker yoruldu. Özgür Yankaya yoruldu. İzleyenler yoruldu. Konyaspor yoruldu.

Aykut Kocaman yoruldu. Yorulmadı Beşiktaş. Beşiktaşlı futbolcuları sanki bir hafta karanlık bir odaya kapatmışlar sonra maç öncesi Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yaptığı konuşmayı dinletmişler ve sahaya sürmüşler. Rüzgar korktu esemedi İstanbul'da, soğuk hava dalgası korktu sımsıcaktı Vodafone Arena. Mevsim sallandı İstanbul'da dün gece. Cenk'in içine Ronaldo, Oğuzhan'ın içine de Messi kaçmış gibiydi. Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea gibiydi Beşiktaş. Ryan Babel, Beşiktaş alt yapısında Serpil Hamdi Tüzün'ün elinde yetişmiş de 20 yıldır siyah-beyazlı kulüpteymiş gibi oynadı.

Quaresma sanki Beşiktaş seçmelerinde kendini ispat etmeye çalışan genç bir delikanlı gibiydi. Hep skor aradı. Kanıtlamak istiyordu yeteneklerini yine yeniden taraftarlara ; 'Ben Beşiktaşlıyım ne Aziz Yıldırım'ı ne F.Bahçesi diye haykırdı durdu.' Adriano ara ara formasına bakıyordu;

'Beşiktaş mı Barcelona'da mıyım acaba?' Marcelo ve Tosic şu an Türkiye liglerinin göbekte en iyi defans ikilisi.

Başa dönelim. Öyle motive etmiş ki Aziz Yıldırım Beşiktaş'ı. Sadece Şenol hocayı ve futbolcularını değil, siyah-beyazlı taraftarları da uyandırdı. Tribünler özellikle son 30 dakikada karnaval havasındaydı.

Eski günlerdeki gibiydi.

Evet Beşiktaş'ı gerçekten kolluyorlar.

Her maçta hem de. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı takımını kolluyor. Şenol hoca kolluyor. Futbolcuları kolluyor. Malzemecisi kolluyor. Kollanıyor Beşiktaş doğru.

Tribünlerdeki susmak bilmeyen taraftarı büyük kolluyor Beşiktaş'ı.