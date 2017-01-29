Pınarbaşı Bruma Bruma

Kafasını duvara vuruyor Galatasaray taraftarı Karabükspor yenilgisinden dolayı. Sezonun en kritik maçlarından biriydi. Hem psikolojik hem de puantaj olarak üstünlük kuracağı bir maçtı. Ama olmadı yenildiler.

O mağlubiyetle çorap söküğü gibi sorunlar da arka arkaya geldi. Konu bu değil. Konu, Galatasaray'ın Riekerink'e ve alternatifsiz kadrosuna rağmen üst sıralarda yer alması. Cimbom şampiyonluk yarışını bırakmıyor. Taraftarı ise inanmıyor şampiyonluğa. Rakipleri ise pek umursamıyor Galatasaray'ın şampiyonluk şansının devam etmesini.

Sahasında Trabzonpsor'a, deplasmanda Karabükspor'a kaybetmeseydi ne olurdu biliyor musunuz? Şu anda maç fazlası ile, evinde kaybettiği Medipol Başakşehir'in 1 puan önündeydi.

Kafasını duvarlara vurmasında ne yapsın Galatasaraylı taraftarlar.

Hep söylüyorum. Galatasaray isterse yenemeyeceği takım yok. Bu Galatasaray'ın genlerinde var. Kodlanmışlar sanki. Galatasaray mahalle takımına yenilir ama iki gün sonra isterse Real Madrid'i de Barcelona'yı da, Chelsea'yi de yener. İsterse yapar.



Penaltıyı attır Poldi'ye!

Sneijder de öyle. Adam isterse yapıyor.

İsterse saz bile çalar. Halk oyunu da oynar. Tavla da oynar. En güzel Türk kahvesini de yapar. Yapıyor da. Dün sanki en aksiyon dolu bir filmi izler gibiydim Sneijder'i izlerken. 'Bruma'yı buldum kaptırır mıyım kimseye' der gibiydi!

Demek ki neymiş? Etrafını süslersen Sneijder'in, Sneijder de Sneijder gibi oynar. Bruma yanında kendini bir gösterdi Sneijder dünyanın en mutlu topunu oynayan futbolcusu gibiydi. Pasları ile paspas yaptı sahayı. Sneijder kariyerinin en ama en iyi maçlarından birini oynadı dün gece.

Bruma öyle bir an geldi ki sadece Akhisar defansına değil kameraya da çalım attı. Alamadı hızını. Bruma her gün üzerine kata kata gidiyor. İzlerken, izlemekten keyif aldığım, hızına yetişemediğim birkaç futbolcudan biri. Bugün Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United gelse ki gelir en az 25 milyon euro'dan değer bulur Bruma.

Podolski neden oyundan alındı? 79. dakikada penaltı olmuş, attır Podolski'ye öyle çıkart oyundan. Gönlünü al. Kamikaze yapmaya ne gerek var Riekerink?

Adam çıkarken suratından düşen bin parça.

Tuzla'dan, Erzincan'dan gol ya da goller yiyen Galatasaray'ın bu maçta 6 gol atmasına değil gol yememesine şaşırdım.

Pozisyon bile vermedi Akhisar'a.

Erzincanspor maçı bile daha zorlu geçti Galatasaray için! Rodallega, Nguemo, Douglao'dan sonra Akhisar bitmiş. 2000 doğumlu oyuncuları sahada görmek güzel ama Galatasaray'a karşı değil Tolunay hocam.