Zirve yaptılar

Beşiktaş, Alanyaspor maçına zirve yapmak için çıktı. Kara Kartal 2. haftada kaybettiği liderliği geri almanın hesaplarını yaparken gözler geçen haftanın yaramaz çocuğu Quaresma'nın üzerindeydi.

Özrünü dilemişti ama bu yeterli değildi.

Beşiktaş taraftarı onun sahada özür dilemesini ve kendini affettirmesini istiyordu. Öyle de oldu. İlk dakikalarda sazı eline alan Q7 bu kez eldiven değil gollük paslar ve gol atıyordu. İşte kendisinden beklenen özür de buydu.

Yaramaz çocuk bu ya, yapacağını yapıyordu yine. Durup dururken atılmanın eşiğine geldi. Rakibe kafa attı, didişti durdu. İyi ki takımını eksik bırakmadı.

İşler iyi giderken bunlar göze batmaz. Ama işler kötü giderse bu kez kendini affettiremez.

Şenol hocaya golden sonra gidip sarılmasını ayakta alkışlıyoruz. Zaten maçtan sonra açıklamasında da Şenol hoca bizim için teknik direktörden daha fazlası diyerek geç de olsa değerini anladı.



Talisca mecburi forvet!

Maça gelince Beşiktaş 4-1 kazandı ama ilerleyen maçlarda özellikle savunmada ve forvette sıkıntı çekecek gibi görünüyor. Şenol hocanın elinde şu anda bulunan tek forvet Cenk Tosun sakatlanınca Talisca mecburen forvet oynadı.

Bu da yönetime transfer için adeta bir mesajdı. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Bir parantez de Ryan Babel'e açalım. Her geçen gün takıma daha fazla ısınıyor ve katkı sağlıyor. Attığı gol de tam bir usta işiydi. Farkını ortaya koydu. Her hafta her maçta olduğu gibi farklı skandallara imza atan hakemler yine yapacağını yaptı. Tebrik ediyorum Alper Ulusoy'u!

Bu istikrarı bozmadı. Son yıllarda gördüğüm en skandal penaltı kararını verdi. Cüneyt Çakır'ın Karabük'te verdiği penaltıyı saymazsak... Bu karar sadece futbol sahalarının değil dünyanın en sakin insanlarından biri olan Fabri'yi bile çıldırttı. Sizce haksız mı Fabri? Belki de kariyerinin en güzel kurtarışlarından birini yapmıştı.

Sonuç olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu sadece söylemiyorum, iddia ediyorum.

Ama buna yönetimin de inanıp Şenol hocanın isteklerini yerine getirmesi lazım.