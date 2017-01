Kıskanç Quaresma

Bonservisini alın. Ne yapın yapın bonservisini alın. Her sezon o bölgeye 3-5 milyon euro para harcayacağınıza boşa para vermeyin, scoutları yormayın, zaman kaybetmeyin ve Talisca'nın bonservisini alın. 15-20 milyon euro'ya bu işi halledin.

Topu ayağına aldığında sırf kaleyi düşünen, golle burun buruna kalmak isteyen, hep ayakta diri kalan modern bir futbolcu tipi. Olmazsa olmaz artık. Talisca haftalardır uzak kalmasaydı Beşiktaş şu an liderdi. İlk 11'de izlemeyi özlemişiz Talisca'yı.

Attığı gol Sergen Yalçın'ı, Hagi'yi ve Alex'i hatırlattı.

Beşiktaş'ta Quaresma haricinde genç yaşına rağmen liderlik özelliği taşıyan bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Top ayağına geldiğinde arkadaşlarını dinlendiriyor, taraftarını heyecanlandırıyor, rakibi strese boğuyor. Talisca Beşiktaş'a büyük güç katıyor.

Alın bonservisini Talisca'nın. Kurtarın Beşiktaş'ın en az 5 senesini.

Babel Beşiktaş'ın sol kanadını uçurur.

Uçurmaya başladı da. Beşiktaş'ın kanat çırpmasını sağlıyor. Sol tarafı ileri taşıyor.



Talisca ve Babel olmasa!

Saha berbat, zemin kötü, hepsine kabul.

Fakat bu sahada sen Beşiktaş olarak kaliteni bu tip oyuncularla göstereceksin, gösterdin de. Ya Oğuzhan ve Cenk Tosun?

Onlara ne demeli? Ya Talisca ile Babel olmasaydı?

Oğuzhan'ın ilk golde katkısı var sadece o kadar. Oğuzhan hala kendisinden neler beklendiğini ya farkında değil ya da gücü bu kadar. Atiba her yeri süpürge gibi süpürüyor. Her yere koştu yine.

İkinci golü Cenk kadar Atiba'ya da yazmak gerek. Topu kaptı, asist yaptı.

Golü atmasına rağmen, yokları oynayan Cenk, yönetime mesaj verdi; Beşiktaş'ın golcüsü yok, golcü şart!

Doğru. Beşiktaş'a özellikle pivot santrfor muhakkak alınmalı. Alınırsa Babel, Talisca, Quaresma ile şampiyonluk kaçınılmaz.

Quaresma kıskanç. Kendisinden daha iyi birini, Talisca'yı gördü ve çıldırdı. Top Talisca'ya geldiğinde tribünler Quaresma'yı unuttu. Tecrübeli futbolcu bundan rahatsız oldu. Takımda tek olmak istiyor. Büyük tehlike. Oyundan alındığında Şenol hocaya attığı eldivenlerin manası farklı. Bu takımda benden daha iyi olmamalı, maçları ben kurtarmalıyım!

Talisca'nın golüne ne Osmanlı, ne F.Bahçe, ne G.Saray, ne Başakşehir bu kadar üzülmemiştir Quaresma'nın üzüldüğü kadar.