Resimdeki gözyaşları

Tek suçlu sensin Muslera.

Penaltıyı kurtaracaktın;

Çakır'ı da kurtaracaktın.

Penaltıyı kurtaracaktın; 84 dakika forvetsiz oynayarak, kenarda hamlesiz kalan Riekerink'i kurtaracaktın.

Penaltıyı kurtaracaktın; 18 haftadır takımını hocasız maça çıkaran yönetimi kurtaracaktın. Penaltıyı kurtaracaktın; kırmızı kart gören Hakan Balta'yı kurtaracaktın. Suçlu sensin Musleram!

Geçen maçlarda olduğu gibi görevini yapmadın!



Geçmişteki günlerden

Cüneyt Çakır! Hocam seni tebrik ediyorum.

Ayakta alkışlandın. Sempatiktin.

Değerine değer kattın. Kenarda bile olabilirsin.

Bunu gösterdin. Bu işten anlıyorsun.

Anladığını o kadar iyi gösterdin ki. Bütün herkes, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Karabük, Malatyalısı, herkes, hepimiz ayakta alkışladık seni. 'Bravo' diye haykırdık.

Son dakikalara doğru giderken. 'Avrupa'da bile başarırsın' diye düşündüm bir an. O yetenek de var çünkü. Harika bir performans ve seyirciler önünde kendine güvenin ile 'orda da olur neden olmasın' dedim. O Ses Türkiye'de Türkiye'yi kendine bağladın. Rahmetli Cem Karaca'yı hatırlattın. Yeni yıla umutlarla girdik sayende!

Şimdi daha da ileri gidiyorum ve Acun abiye sesleniyorum. Sevgili Acun abi Cüneyt Çakır'a bir görev ver. Destek ol.

Jüri yap onu. Kesinlikle başarır. Başarırsın hocam. Hatta Yunanistan'daki O Ses Yunanistan'da bile başarılı olursun.

Avrupa ne de olsa ora. Avrupa'da başarırsın tıpkı eski günlerde olduğu gibi.

Yeşil sahalarda verdiğin doğru kararlar gibi. Şampiyonlar Ligi finallerindeki gibi. Dünya Kupası'nda, Avrupa şampiyonlarında olduğu gibi.

Yapma hocam, dinlen, şarkı söyle. Bak şarkımız tam da o günleri anlatıyor bize;

Bir gün belki hayattan

Geçmişteki günlerden

Bir teselli ararsın

Bak o zaman resmime

Gör akan o yaşları

Benden sana son kalan

Bir küçük resim şimdi

Cevap veremez ama

Ağlar yalnızlığına

Ve işte arda kalan

Bir avuç anı şimdi

Koyup da gittin bir başına

Bırakıp gittin beni

Sen yalnız değilsin

Biliyorum neredesin

Bu üzerdi beni

Yaşasaydın ve görseydin

Bir gün belki hayattan

Geçmişteki günlerden

Bir teselli ararsın

Bak o zaman resmime

Gör o akan yaşları.

Sevgili hocam düdüğünün sesinden daha çok şey anlatıyor senin gerçek sesin, şarkıların...