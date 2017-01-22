Resimdeki gözyaşları
Tek suçlu sensin Muslera.
Penaltıyı kurtaracaktın;
Çakır'ı da kurtaracaktın.
Penaltıyı kurtaracaktın; 84 dakika forvetsiz oynayarak, kenarda hamlesiz kalan Riekerink'i kurtaracaktın.
Penaltıyı kurtaracaktın; 18 haftadır takımını hocasız maça çıkaran yönetimi kurtaracaktın. Penaltıyı kurtaracaktın; kırmızı kart gören Hakan Balta'yı kurtaracaktın. Suçlu sensin Musleram!
Geçen maçlarda olduğu gibi görevini yapmadın!
Geçmişteki günlerden
Cüneyt Çakır! Hocam seni tebrik ediyorum.
Ayakta alkışlandın. Sempatiktin.
Değerine değer kattın. Kenarda bile olabilirsin.
Bunu gösterdin. Bu işten anlıyorsun.
Anladığını o kadar iyi gösterdin ki. Bütün herkes, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Karabük, Malatyalısı, herkes, hepimiz ayakta alkışladık seni. 'Bravo' diye haykırdık.
Son dakikalara doğru giderken. 'Avrupa'da bile başarırsın' diye düşündüm bir an. O yetenek de var çünkü. Harika bir performans ve seyirciler önünde kendine güvenin ile 'orda da olur neden olmasın' dedim. O Ses Türkiye'de Türkiye'yi kendine bağladın. Rahmetli Cem Karaca'yı hatırlattın. Yeni yıla umutlarla girdik sayende!
Şimdi daha da ileri gidiyorum ve Acun abiye sesleniyorum. Sevgili Acun abi Cüneyt Çakır'a bir görev ver. Destek ol.
Jüri yap onu. Kesinlikle başarır. Başarırsın hocam. Hatta Yunanistan'daki O Ses Yunanistan'da bile başarılı olursun.
Avrupa ne de olsa ora. Avrupa'da başarırsın tıpkı eski günlerde olduğu gibi.
Yeşil sahalarda verdiğin doğru kararlar gibi. Şampiyonlar Ligi finallerindeki gibi. Dünya Kupası'nda, Avrupa şampiyonlarında olduğu gibi.
Yapma hocam, dinlen, şarkı söyle. Bak şarkımız tam da o günleri anlatıyor bize;
Bir gün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
Benden sana son kalan
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama
Ağlar yalnızlığına
Ve işte arda kalan
Bir avuç anı şimdi
Koyup da gittin bir başına
Bırakıp gittin beni
Sen yalnız değilsin
Biliyorum neredesin
Bu üzerdi beni
Yaşasaydın ve görseydin
Bir gün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın
Bak o zaman resmime
Gör o akan yaşları.
Sevgili hocam düdüğünün sesinden daha çok şey anlatıyor senin gerçek sesin, şarkıların...