 Resimdeki gözyaşları – Ertem Şener – Fotomaç
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    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Resimdeki gözyaşları

    Tek suçlu sensin Muslera.
    Penaltıyı kurtaracaktın;
    Çakır'ı da kurtaracaktın.
    Penaltıyı kurtaracaktın; 84 dakika forvetsiz oynayarak, kenarda hamlesiz kalan Riekerink'i kurtaracaktın.
    Penaltıyı kurtaracaktın; 18 haftadır takımını hocasız maça çıkaran yönetimi kurtaracaktın. Penaltıyı kurtaracaktın; kırmızı kart gören Hakan Balta'yı kurtaracaktın. Suçlu sensin Musleram!
    Geçen maçlarda olduğu gibi görevini yapmadın!

    Geçmişteki günlerden
    Cüneyt Çakır! Hocam seni tebrik ediyorum.
    Ayakta alkışlandın. Sempatiktin.
    Değerine değer kattın. Kenarda bile olabilirsin.
    Bunu gösterdin. Bu işten anlıyorsun.
    Anladığını o kadar iyi gösterdin ki. Bütün herkes, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Karabük, Malatyalısı, herkes, hepimiz ayakta alkışladık seni. 'Bravo' diye haykırdık.
    Son dakikalara doğru giderken. 'Avrupa'da bile başarırsın' diye düşündüm bir an. O yetenek de var çünkü. Harika bir performans ve seyirciler önünde kendine güvenin ile 'orda da olur neden olmasın' dedim. O Ses Türkiye'de Türkiye'yi kendine bağladın. Rahmetli Cem Karaca'yı hatırlattın. Yeni yıla umutlarla girdik sayende!
    Şimdi daha da ileri gidiyorum ve Acun abiye sesleniyorum. Sevgili Acun abi Cüneyt Çakır'a bir görev ver. Destek ol.
    Jüri yap onu. Kesinlikle başarır. Başarırsın hocam. Hatta Yunanistan'daki O Ses Yunanistan'da bile başarılı olursun.
    Avrupa ne de olsa ora. Avrupa'da başarırsın tıpkı eski günlerde olduğu gibi.
    Yeşil sahalarda verdiğin doğru kararlar gibi. Şampiyonlar Ligi finallerindeki gibi. Dünya Kupası'nda, Avrupa şampiyonlarında olduğu gibi.
    Yapma hocam, dinlen, şarkı söyle. Bak şarkımız tam da o günleri anlatıyor bize;
    Bir gün belki hayattan
    Geçmişteki günlerden
    Bir teselli ararsın
    Bak o zaman resmime
    Gör akan o yaşları
    Benden sana son kalan
    Bir küçük resim şimdi
    Cevap veremez ama
    Ağlar yalnızlığına
    Ve işte arda kalan
    Bir avuç anı şimdi
    Koyup da gittin bir başına
    Bırakıp gittin beni
    Sen yalnız değilsin
    Biliyorum neredesin
    Bu üzerdi beni
    Yaşasaydın ve görseydin
    Bir gün belki hayattan
    Geçmişteki günlerden
    Bir teselli ararsın
    Bak o zaman resmime
    Gör o akan yaşları.
    Sevgili hocam düdüğünün sesinden daha çok şey anlatıyor senin gerçek sesin, şarkıların...

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