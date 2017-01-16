10 değil 12 gelsin

Yazıma tam 55. dakikada başlıyorum.

Yani skor 2-1 Adanaspor lehineyken. Nedenine gelince kafamda oluşan F.Bahçe gerçeğini, gerçeklerini değiştirmeme adına.

Öncelikle; Advocaat tam bir algı yanılması hepimizde. Hollandalı teknik adam hakkında yaptığım olumlu yorumlardan dün gece itibarı ile vazgeçiyorum. Advocaat değil Lens F.Bahçe'de gerçek olan. Ne varsa Lens'te var. Advocaat'ın Lens kadar etkisi yok. Bunu net gördüm. Lens gününde değildi F.Bahçe kötünün de kötüsüydü.

Ne zaman Lens transfer edildi Fenerbahçe hep kazanmaya başladı. Advocaat'ın Lens olmadan, 3 maçta 1 puan toplayabildiği ilk 3 hafta unutulmasın.

Neustadter, Ozan, Fernandao'nun Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Neustadter'in yenilen gollerdeki çaresizliği?

Ozan oyunda liderliğe soyunması gereken bir yeteneğe sahipken hep geriye hep geriye gidiyor. Yazık ediyor kendine. Fernandao kafasında hep sorunlar varmış gibi konsantrasyonsuz.

Kjaer yoksa F.Bahçe de yok. Onun olmadığı maçları F.Bahçe kolay kolay kazanamaz.

Kjaer için acil bir alternatif isim olmalı onun yokluğundaki maçlar için.

Kjaer'i satalım da para kazanalım diyenler nerede merak ediyorum? Yineliyorum bir de Lens gününde değilse vay F.Bahçe'nin haline. Lens'i ve Kjaer'i çıkart F.Bahçe sıradan bir takım.



Kreatif oyuncu yok

Hasan Ali testlerde takımın en dayanıklısı, en hızlı koşan oyuncusu çıkıyormuş hep. Test cihazlarında arıza var sanırım.

Hasan Ali'nin bölgesi Adanasporlular tarafından yol geçen hanı gibiydi. Aatıf'a kimsenin kızmaya hakkı yok. Motivasyon olarak bitirilen, emanet bir formadan hiçbir verimlilik alamazsınız.

Kreatif bir 10 numara yok. Kreatif bir ön libero yok. Orta sahada oyun kurucu yok, orta saha yok. Yok da 10'dan önce şampiyonluğa oynayan F.Bahçe'ye 12 numara gerek. Bomboş tribünlere taraftar transferi şart. Önce 10 değil 12 numara. 52 bin kişilik statta 10 bin 250 kişi vardı. Nerede 40 bin F.Bahçeli? Ekici'nin yolunu gözleyeceğine tribünleri, takımını 'EKİCİ' taraftarlarını transfer etmeli yönetim.

Buraya kadar olan bölüm Adanaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi. Şu an 77. dakika ve ilk golde de etkisi olan Skrtel penaltı kazandırdı. F.Bahçe 2-2'yi yakaladı ve baskı arttı. Van Persie, Neustadter'in yerine girdi. Bu dakikadan sonra F.Bahçe daha çok geldi gelmesine de takım halinde sinirleri de alt üstü oldu. Her pozisyonda Adanasporlu futbolcularla, topla, gölgeleriyle kavga ettiler. Adanaspor hücuma çıkarken kalabalık ve nasıl hızlı paslar yapılır diye F.Bahçe'ye uygulamalı ders verdi. Levent Şahin... Adanaspor'un hocası Levent Şahin kulübede duruşu ve oyuna kenardan hamleleriyle çok önemli bir isim olacağının sinyallerini gösterdi.