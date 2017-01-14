Yazılımcı Yusuf

Tempolu ve bol pozisyonlu geçmeye aday bir maçtı. Öyle de oldu özellikle ilk 45 dakikada ben izlerken yoruldum. Not alırken elim ayağım dolaştı. Neyi, kimi, hangisini yazacağımı şaşırdım.

Mas, Arjantin iklimini tamamen sahaya yansıttı. Skoru düşünen, üretken, koşarken bir gözü topta diğer gözü arkadaşlarında olan bir oyuncu. İlk golde öyle bir taç attı ki o anda bile golü düşündü.

Pereira'ya çok iş düşmese de özellikle topsuz posizyonlarda ani çıkışları ile Bursaspor defansının dengesini bozdu.

Uzun çizginin modern temsilcileri çok büyük güç katmış bordo-mavili ekibe.

Olcay ise Mas ve Pereira'ya göre sanki daha yabancıydı Trabzonspor'da. Hep bir tedirginlik gördüm, çok uzaklardan gelmiş gibiydi Olcay. İkinci yarıda ise istediği futbolu sahaya yansıtamayınca toptan çok hakem ile oynadı. Oyun olarak bir katkısı olmadı ama mücadelesi iyi niyetinin göstergesiydi.

İkinci yarıda zaman zaman defansın soluna da yardım etmeye çalıştı.

Castillo'yu hiç bu kadar iyi görmemiştim.

Sanki yeni transfer gibiydi özellikle ilk yarıdaki oyunuyla.



Hoca inanmış, inandırmış

Bilimi, bilgisayarı, tableti futbolla birleştiren Ersun hocanın bir yazılımcısı var.

Kampın da yıldızı olan bu isim Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biri olacaktır; Yusuf Yazıcı.

Yazıcı değil aslında günümüz bilgisayar dünyasının mesleği olan yazılımcı gibi.

Tam bir kurtarıcı, planlayıcı. Sistem yazılımı, uygulama yazılımı ne varsa var Yusuf'un ayaklarında. Asist ve gol programlarının yazılımcılığını üstlenen dijital yıldız.

Yeni transferlerle ile beraber Trabzonspor merdivenleri 3'er 3'er çıkacaktır.

Ligin ilk yarısına deplasmanlarda toplam 3 gol sığdıran Trabzonspor, Bursa'da ilk 30 dakikada 2 gol attı. Bir ara Mas'a ve Olcay'a baktım top rakipten taça çıkmasına rağmen topu oyunda tutmak için inanılmaz efor sarfettiler. İşte özlenen Trabzonspor ruhu buydu.

Hamza Hamzaoğlu gibi sakin bir teknik adamın bile sinirlerini öylesine hoplattı ki Trabzon'un futbolu, her düdükte 4. hakemin yanında soluğu aldı sonra da atıldı.

Kırmızı karttan sonra Bursaspor daha çok gelmeye başladıysa da Trabzonspor oyunu çirkinleştirmedi. Sabırlı olup sahayı küçülttü. Ersun hoca kurmayları ile kağıt üzerinde maçı oynayıp durdu. Yanal hem inanmış hem inandırmış bir görüntü çizdi.

Bursa daha çok risk alarak ön tarafta oynasa da bitirici özellikte değildi. Ersun hocanın esaslı futbolunu kırmızı kart öncesinde kısmen gördük. Topun peşinde koşmayan topu koşturan bir Trabzonspor.