Apartman bile yönetemezsiniz!

Ara transfer dönemi bugün resmen başladı. Hepimize hayırlı olsun. 'Kim şampiyon olur?' sorusu, an itibarı ile yerini 'Kim gelir? ' heyecanına bıraktı. Vapurda, metroda, iş yerinde herkes merakla 'sevdiğinin yolunu bekler gibi transfer bekleyecek'...

Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a baktığımız zaman ligimizin kalitesinin vehametini göreceğiz.

'Fenerbahçe için, en az 3 transfer yapacak, Advocaat böyle istedi ' , 'Galatasaray için hemen hemen her mevkiye futbolcu aranıyor, bir de olursa hoca! ' 'Beşiktaş bir golcü, bir stoper, belki olursa ikinci stoper, bir sol bek, e bir de oldu olacak orta saha alacak ' , 'Trabzonspor mu? net bir sayı yok. Takım baştan aşağı değişiyor. Hatta malzemeci bile aranıyor!'

İşte 4 büyüklerin ligimize kattığı kalitesizlik durumu bu. Bakın İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye.

Adamlar devre arasında, 'İkinci yarı için en iyi nasıl hazırlanırım? ', 'Nereye, hangi ülkeye gidersem ekonomik anlamda kulübümü zenginleştiririm?' 'Vizyon ve misyonumu uzak doğu başta olmak üzere daha nasıl geliştirebilirim telaşındayken onlar ', biz futbolcu arıyoruz.



İşte Süper Lig'in kalitesi

4 büyükler işte. Bizimkiler en büyükler.

Transfer yaparak daha da büyüyecekler!

Vizyonlarına vizyon, misyonlarına misyon katacaklar.

Alın size Süper Lig kalitesi işte. Düşünün ki İspanya, İngiltere, Almanya liglerinde transferler scoutlar tarafından yapılırken bizde transfer komitesi başroldedir.

Sonra mı? Sonrasında işte devre arasında 4 büyükler baştan aşağı yenilenir, taraftarlar ise heyecandan yerinde duramaz. Uyutulur... Büyük çoğunluğunun apartman bile yönetemeyecek durumda olan kulüp yöneticilerinin kalitesizliği sebebiyle gelecek 2-3 sene içinde Avrupa kupalarında neredeyse hiçbir takımımız yer alamayacak. Borç batağına batmış kulüplerin devre arasında taraftarlarına şirin görünme çabası Türk futbolunu, Türkiye Süper Ligi'ni mali ve finansal olarak küme düşürüyor.

Son 10 günde bakın en çok transfer haberi yapılan ülkeler hangileri ; Çin, Katar, Türkiye, Hindistan ...



Yasin Öztekin'e gelince;

Tuzlaspor maçında yaptığı yenilir yutulur değil, tamam doğru. Ama gerçekçi olmak lazım. Galatasaray yönetiminin Yasin'i böyle bir zamanda elden çıkarma gibi bir lüksü var mı? Ben değil matematik 'hayır' diyor '; Galatasaray ligde 3. sırada. Lider Medipol Başakşehir'in 3, geçen sezonun şampiyonu son yılların en iyisi olan ikinci Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde. Puanı 33. Bu puanlardan 5 'ine doğrudan, direkt olarak Yasin'in katkısı olduğunu biliyor musunuz?

Galatasaray'da bunu bilen yönetici var mı? Osmanlıspor maçında attığı golle 1 puan, Gaziantepspor'a attığı 3 golle 3 puan, Kayserispor'a attığı 1 golle 1 puan kazandırdı. (Hatta Kayseri maçında Yasin'e yapılan bir penaltı da verilmemişti!) Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in şu an tabelada 5 puanı var.



5 puanı alırken disiplinli!

Çıkın 5 puanı Glatasaray'ın hanesinden bakın ne göreceksiniz? 28 puan ve liderin 8 puan gerisinde Galatasaray'ı göreceksiniz. Dursun Başkan'ın belki de duramayacağını göreceksiniz. Riekerink'in Ajax'ın çocuk parkında çocuklarla oynayacağını göreceksiniz.

5 puan alırken disiplinli, 'transfer dönemim geldi paramı artırır mısınız lütfen' dediği zaman disiplinsiz Yasin'i göreceksiniz öyle mi? Tuzla bahane disiplinsizlik şahane!

Tütk futbolunu yöneten kulüplerin yöneticilerinin çoğunluğu size sesleniyorum;

Apartman bile yönetemezsiniz!