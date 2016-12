Öğrenilmiş çaresizlik

Avni Aker'e veda maçı için Trabzonpsor taraftarı muhteşem hazırlanmış. Düğün dernek havasında başlayan maçta Trabzonspor iyi çıkışlar yapıyor ama panik havası esiyordu.

Fenerbahçe sanki beraberlik için gelmiş gibi topun arkasında kalıp rakibini karşılıyordu. "Bu oyunla Fenerbahçe'nin kazanması çok zor'"diyordu sarı lacıvertli taraftarlar. Advocaat ise rahattı, garip bir rahatlığı vardı. Bordo-mavililerde herkes "Tamam işte bu sene o sene" diyordu. Trabzonspor tribünleri golü bağıra bağıra çağırırken bir anda sahneye Yusuf'un eli çıkıyordu. Hem de anlamsız bir kornerden! Bağıra bağıra penaltıdan golü yedi Trabzonspor üstüne Yusuf'u da kaybetti. Tamam Yusuf elle oynadı net penaltı da o anda hakem Ali Palabıyık kırımızıyı niye gösterir anlayamıyorum. Bir takıma bir pozisyon için iki ceza verilmesini anlamsız buluyorum. Hem kırmızı hem penaltı? Bu kuralın acil değişmesi şart. O dakikadan sonra Trabzonspor'un şuuru gitti. Tüm yerleşim alanlarını kaybettiler.

Defansın göbeğindeki isimler başta olmak üzere herkes döküldü. Fenerbahçe Lens ile oynamaya başlarken tribünler eğlendi. Lens'in iyi kötü oynaması önemli değil. Bir bilek hareketi ile maçı kopartıyor. Lens'i izlerken Anelka'yı görür gibi oldum. Şu an Türkiye'nin en iyisi. Fenerbahçe yönetimi Sunderland kulübünün önünde yatmalı Lens'i her şeyi ile almak için sezon sonunda.

Advocaat'a bir futbolsever olarak teşekkür ediyorum Lens'i Türk futboluna kazandırdığı için.



Ben Arfa çok büyük güç

Ben Arfa'nın gelmesi ile beraber Fenerbahçe'deki en büyük sorun orta saha ile hücum hattındaki tüm kopukluk da ortadan kalkacak. Alper Potuk, Ben Arfa'dan sonra ilk 11'de artık zor oynar. Hücum hattının her bölgesinde inanılmaz bir güç kazandı sarı-lacıvertliler Ben Arfa ile.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye hangi oyuncuları ya da oyuncuyu alırsınız Trabzonspor'dan?

Trabzonspor her Fenerbahçe maçında yaşadığını yaşadı. Stresi yönetemiyor, Fenerbahçe de bunu çok iyi biliyor.

Bir panik, bir stres, bir tecrübesizlik. 'Öğrenilmiş Çaresizlik ' diyorum artık Trabzonspor- Fenerbahçe maçları için. Öyle bir takım düşünün ki 2012'den beri gol atamıyor çok bilendiği rakibi Fenerbahçe'ye!

Bunun adı 'Öğrenilmiş Çaresizlik' değildir de nedir? Avni Aker yıkıldı!

Umutlar Şenol Güneş Stadı'na kaldı.

Trabzonspor taraftarı kadar motive olsaydı bordo-mavili takım böyle olmazdı.

Son olarak MHK'den bir açıklama bekliyorum artık. Neredeyse her maçta hakemler sakatlanıyor. Galatasaray- Tuzlaspor maçında yardımcı hakem Arkın Akgöl, dün de Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Kemal Yılmaz.

Neden? Ya antrenman yapmıyorlar, ya da...