Adı Sabrigues olsaydı?

Öyle bir kadro ve dizilişiyle çıktı ki sahaya Riekerink 'sosyal medya' yıkıldı. Riekerink kulübeye çekildi, sosyal medyada Muslera hariç bütün oyunculara tepki yağdı. En çok da haksız yere Sabri'ye. Galatasaraylı futbolcular sahada başı kesilmiş tavuk gibi ne yapacağını bilmez biçimde koşturup durdular.

Sabri sağ açık, Josue'de sol açıkta oynadı.

İlk yarıda Muslera'nın kırık parmağından değil onun için eldiven diken eşinden utanması gereken bazı oyuncular vardı yine sahada! Galatasaray'ın yedek kulübesine baktınız mı hiç kimler vardı; Ahmet Çalık, Podolski ve Rodrigues dışında? Batuhan Şen, Berk, Kerem, Birkan! Herkes sakat Galatasaray'da neden? Çünkü berbat bir antrenman sistemi var sarı kırmızılılarda.

İyi çalışmıyor değil çalıştırılmıyor takım.

Galatasaray içerde Trabzonspor'a yenilmeseydi Başakşehir'den 2 puan gerideydi.

Ama buna rağmen o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki bu yanlışlar zincirinin en büyük sebebi Riekerink'tir. Bir antrenör değişikliğinde G.Saray şampiyonluğun en az Beşiktaş ve F.Bahçe kadar güçlü adayıdır.

Şu halde şampiyon olsa bile bunda etken kesinlikle Riekerink değildir. Eren-Podolski değişikliği için 83 dakika bekledi.



En iyi golcü bile zor atardı

Galatasaray'da Rodrigues ikinci 45 dakikadaki oyunu ile göz doldurdu şimdilik.

Bruma'yı izler gibiydik. Gelir gelmez ayağa kaldırdı Galatasaray'ı. Sabri golü attı açıldı, asist denedi, ikinci golü denedi, bastı, koştu. Attığı gol zor bir goldü. Önce sağ ayakla vurdu döndü iki ayağı yerden kesilmiş, dengesiz yakalandı sol ayağı ile vurdu gol oldu. En iyi golcü bile zor atardı Sabri'nin attığı golü. Adı Sabri değil Sabrigues olsaydı 3.5 milyon euro'ya manşetlerdeydi.

Attığı golden sonra formasını öpmesi birilerine büyük mesaj niteliğindeydi.

Topsuz oyunda '0' Galatasaray. Rakip topla oynarken hep bekliyor, yumuşak kalıyor.

Konyaspor ise bu futbolla zor kazanır.

Yerden yere vurulan, özellikle ilk yarıda kötünün de kötüsü oynayan Galatasaray'dan evinde 1 puan alamıyorsan sorunu Mete Kalkavan'da değil kendinde arayacaksın.

Maçtan daha önemli bir konu var.

Sigthorsson 'Galatasaray'a gelmeden önce sakattım' demiş. Her maçı kaybeden taraftar affeder, şampiyonluk kaçar affedilir, kötü oynayan takımını affeder ama...

Ama bazı şeyle affedilmez! İzlandalı futbolcunun sözleri Galatasaray'ın yüce divanında konu olmalıdır. Bu transferi bile bile yaparak Galatasaray'ın değerlerini alt üst eden kim ya da kimler varsa hesap vermelidir.