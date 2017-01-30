-13 derecede pastırma sıcağı

Alanyaspor, Adanaspor, Kayserispor.

F.Bahçe'nin puan kaybettiği takımlar. Büyük maçların büyük takımı alt sıralarda hedefsiz takımlara rakip olamıyor. Zirvede gerek ligde, gerek Avrupa'da kolay kolay kaybetmeyen hatta neredeyse hepsini kazanan F.Bahçe alt sıradakilere çare bulamıyor.

'Ofansif orta saha transferi yüzünden maç kazanamıyor Fenerbahçe' yorumuna kesinlikle katılmıyorum. Büyük maçlarda ofansif orta saha mı oynuyor sanki?

Bu iş 10 numara transferle falan olmaz.

Ne yapacak gelse? Neyi değiştirebilecek?

Kimi alacak? Kim var? Gelen adam Messi gibi bir futbolcu olacaksa tamam.

Herkes şapkasını önüne koymalı Fenerbahçe'de demiyorum! Fenerbahçe'de şapkalık bir durum da yok. Başkan Aziz Yıldırım ceketini çıkaracak kenara koyacak.

Uzun uzun düşünecek. Ben ne yaptım, ne yapıyorum diyecek. Demeli de.

MHK, TFF, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Quaresma, Fatih Terim ile ilgileneceğine "Takımım ne yapıyor, biz ne durumdayız?" diyecek. Bunu yapmazsa işler daha da kötüye gidecek. Her konuşmasında cephe açıyor. Takımlar bileniyor.

Baksanıza Kayserispor'a bu sezon 18 gol attı, 7'si Fenerbahçe'ye.



Artık sabır kalmadı

Fernandao ne iş yapar? Lens'e ne oldu?

Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Volkan. Ne yaptıkları, ne için mücadele ettiklerini bilmez durumdalar. Advocaat çaresiz değil, bilmiyor, anlamıyor, okuyamıyor. Sadece bakıyor kenarda. Seyirci gibi.

Kazanmak zorunda olduğu bir maçı acımasızca kaybetti Fenerbahçe. Taraftarını yıktı geçti. 4. yıldız hayal oldu bu sezon da. Gol atamıyorsun da savunmayı da yapamıyorsun. Atanın kötü. Defans yapanın kötü. Tutanın kötü. Fenerbahçe baştan aşağı değişmeli. 10 numara değil 100 numara da gelse bu takımı kurtaramaz.

Kayserispor bir hafta içinde 4 transfer yaptı Fenerbahçe'de bir ay oldu eller cepte. Akıllar başka yerde. Kafalar TFF'de, MHK'de, rakiplerde, Terim'de, Q7'de.

Vura vura vura, kıra kıra kıra şampiyonluk gidiyor. Gol attıktan sonra yengeç dansı yapan canını dişine takan yenemese de formasının hakkını veren Fenerbahçe özleniyor.

Fenerbahçe'nin yapması gerekenleri Kayserispor yaptı. Şampiyonluğa oynar gibi mücadele ettiler. Varela'yı izlerken yoruldum ve keyif aldım.

Güray'ın son golünü Volkan değil kameralar bile yakalayamadı.

2003'te Sergen atıp şampiyonluk gelmişti Beşiktaş için. Sene 2017. Sergen attırdı şampiyonluk gitti Fenerbahçe için.

Fenerbahçe'de futbol ile ilgili kim varsa, başkanından futbolcusuna, teknik direktöründen malzemecisine herkes için çanlar çalıyor. Takım halinde bu soğukta dün gece eksi 13 derecede pastırma sıcakları ile karşı karşıya kaldı Fenerbahçe.

Taraftarın sabrı kalmadı.