 Şampiyona iki takviye – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Şampiyona iki takviye

    Şampiyona iki takviye
    Kadınlar Voleybol Ligi'ni şampiyon tamamlayan 'ye iki önemli takviye yapıldı. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Azerbaycan'lı pasör çaprazı Polina Rahimova ve ABD'li pasör Carli Lloyd'la anlaştı. Rahimova bir yıllık sözleşmeye imza atarken, Lloyd'la iki senelik anlaşma yapıldığı öğrenildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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