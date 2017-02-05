 Kartal yüksek uçtu – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Kartal yüksek uçtu

    Kartal yüksek uçtu

    Erkekler Basketbol Ligi’nde Beşiktaş deplasmanda Muratbey Uşak’ı farklı mağlup etti. Strawberry 20 sayıyla siyah-beyazlıların en skorer ismi oldu.

    Potada bu sezon yaptığı atılımla yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş Sompo Japan haftayı Muratbey Uşak galibiyetiyle kapattı. İlk çeyreği 25-19 önde kapatan Kartal, 2. periyotta Clark ve Strawberry'nin basketleriyle farkı 15'e kadar çekti. Soyunma odasına 47-40'lık üstünlükle tamamladı.

    3. ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI
    Beşiktaş 3. periyotta muhteşem oynadı. Savunmada rakibin sadece 8 sayı atmasına izin veren siyah- beyazlılar hücumda bulduğu 17 sayıyla farkı açtı. Son çeyreğe 64-48 avantajlı giren koç Ufuk Sarıca'nın öğrencileri rölantide götürdüğü mücadeleyi 84-66 kazandı. Beşiktaşlı Strawberry 20 sayı üretti.

    GAZİANTEP ŞOV YAPTI
    Erkekler Basketbol Ligi'nde dün 3 maç daha vardı. Gaziantep deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 92-76 mağlup etti. Best Balıkesir, Dİ B.Çekmece'yi 100-92'lik skorla geçerken nefesleri kesen Yeşil Giresun- Trabzonspor MP maçını ev sahibi ekip kazandı. Yeşil Giresun Belediyespor rakibini uzatmada 81-80 ile devirmeyi başardı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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