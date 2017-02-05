Kartal yüksek uçtu

Erkekler Basketbol Ligi’nde Beşiktaş deplasmanda Muratbey Uşak’ı farklı mağlup etti. Strawberry 20 sayıyla siyah-beyazlıların en skorer ismi oldu.

Potada bu sezon yaptığı atılımla yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş Sompo Japan haftayı Muratbey Uşak galibiyetiyle kapattı. İlk çeyreği 25-19 önde kapatan Kartal, 2. periyotta Clark ve Strawberry'nin basketleriyle farkı 15'e kadar çekti. Soyunma odasına 47-40'lık üstünlükle tamamladı.



3. ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI

Beşiktaş 3. periyotta muhteşem oynadı. Savunmada rakibin sadece 8 sayı atmasına izin veren siyah- beyazlılar hücumda bulduğu 17 sayıyla farkı açtı. Son çeyreğe 64-48 avantajlı giren koç Ufuk Sarıca'nın öğrencileri rölantide götürdüğü mücadeleyi 84-66 kazandı. Beşiktaşlı Strawberry 20 sayı üretti.



GAZİANTEP ŞOV YAPTI

Erkekler Basketbol Ligi'nde dün 3 maç daha vardı. Gaziantep deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 92-76 mağlup etti. Best Balıkesir, Dİ B.Çekmece'yi 100-92'lik skorla geçerken nefesleri kesen Yeşil Giresun- Trabzonspor MP maçını ev sahibi ekip kazandı. Yeşil Giresun Belediyespor rakibini uzatmada 81-80 ile devirmeyi başardı.