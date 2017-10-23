 Trabzonspor'da Yanal için çarpıcı iddialar – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da Yanal için çarpıcı iddialar

    Trabzonspor'da Yanal için çarpıcı iddialar

    , lig tarihinin en kötü dönemini yaşarken, görevden uzaklaştırılan 'ın sonunu bazı davranışlarının getirdiği ve futbolcuların hocalarına karşı saygısının kalmadığı belirtildi.

    Ocak 2017'de ara transferde takıma katılan Kolombiyalı Rodallega'nın, takım içinde büyük sıkıntı yarattığı iddia edilirken, birçok oyuncunun 'a karşı tavır aldığı bildirildi.

    Rodallega'nın bu nedenle genelikle ilk 11'de tercih edilmediği ve bu sezon 9 maçta sadece 168 dakika süre aldığı da hatırlatıldı. 2017 yılı başında 1.6 milyon euro bonservisle alınan ve 3 gole imza atabilen Rodallega'nın diğer oyuncularla da pek konuşmadığı ifade edildi.

    Bu arada takım içinde, yapılan idmanlar ve maçlardaki kadro tercihlerinin de fazlaca tepki gördüğü; Ersun Yanal'ın oyuncularla ilişkilerini düzeltemediği için başarılı olamadığı belirtildi. Antrenmanlarda Yanal'ın oyunculara yakışıksız sözler sarfettiği de iddia edilirken, futbolcuların bu nedenle hocalarına saygısının kalmadığı notu da düşüldü.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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