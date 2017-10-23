Trabzonspor'da Yanal için çarpıcı iddialar
Trabzonspor, lig tarihinin en kötü dönemini yaşarken, görevden uzaklaştırılan Ersun Yanal'ın sonunu bazı davranışlarının getirdiği ve futbolcuların hocalarına karşı saygısının kalmadığı belirtildi.
Ocak 2017'de ara transferde takıma katılan Kolombiyalı Rodallega'nın, takım içinde büyük sıkıntı yarattığı iddia edilirken, birçok oyuncunun Ersun Yanal'a karşı tavır aldığı bildirildi.
Rodallega'nın bu nedenle genelikle ilk 11'de tercih edilmediği ve bu sezon 9 maçta sadece 168 dakika süre aldığı da hatırlatıldı. 2017 yılı başında 1.6 milyon euro bonservisle alınan ve 3 gole imza atabilen Rodallega'nın diğer oyuncularla da pek konuşmadığı ifade edildi.
Bu arada takım içinde, yapılan idmanlar ve maçlardaki kadro tercihlerinin de fazlaca tepki gördüğü; Ersun Yanal'ın oyuncularla ilişkilerini düzeltemediği için başarılı olamadığı belirtildi. Antrenmanlarda Yanal'ın oyunculara yakışıksız sözler sarfettiği de iddia edilirken, futbolcuların bu nedenle hocalarına saygısının kalmadığı notu da düşüldü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Ali Osman Veziroğlu TS un bünyesinden yatişmiş Spor adamları sessiz,Paralı başkan istemiyoruz Bayer Minih gibi Esk futbolcuları yönetmeli diyoruz .
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN benm yılardır M:Ali Yılmaz döneminden bu güne kadar TS başına Futbolun içinden gelmiş başkan ve yöneticilerin olmasını söylüyorum
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 10
Yorum
Bora sana kaptanligi verende kbahat taktin koluna ona buna el kol salliyorsun biraz da mucadele et Atiba amcandan ders al biraz
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