Çiçeklerle uğurlandılar

T RABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Malatya'ya gitti. Havalimanında taraftarlar futbolcu ve Rıza Çalımbay'a çiçek verdi. 15.15'te Erhaç Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Burak Yılmaz'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol imza alıp çiçek verdiler.



