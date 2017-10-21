Çiçeklerle uğurlandılar
T RABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Malatya'ya gitti. Havalimanında taraftarlar futbolcu ve Rıza Çalımbay'a çiçek verdi. 15.15'te Erhaç Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Burak Yılmaz'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol imza alıp çiçek verdiler.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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