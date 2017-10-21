 Çiçeklerle uğurlandılar – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Çiçeklerle uğurlandılar

    Çiçeklerle uğurlandılar
    T RABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Malatya'ya gitti. Havalimanında taraftarlar futbolcu ve Rıza Çalımbay'a çiçek verdi. 15.15'te Erhaç Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Burak Yılmaz'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol imza alıp çiçek verdiler.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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