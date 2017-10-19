Korkum yok başaracağız
Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavililere imza attıktan sonra camiaya birlik çağrısı yaptı. Çalımbay “Taraftar 12. değil, bence 1. adamdır. Bize destek versinler. Korkum yok, sadece zaman kısa ama başarırız” dedi
'ÇOK MUTLUYUM'
"TRABZONSPOR gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ekibime, futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Bizim için tek sıkıntı lig başladıktan sonra gelmemiz. Kısa bir dönem var. 2 gün sonra maça çıkacağız. Ben geçmişte bu şekilde çalıştım. Sonradan gittiğimiz takımlarda başarılı da olduk. Zaman sıkıntısını da en kısa sürede atlatıp Trabzonspor'u layık olduğu yere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"
'TARAFTAR ÖNEMLİ'
"BU kulübün en büyük gücü taraftarı. 12. adam derler ama değil, ben taraftara 1. adam derim. Çok üzüldüklerini biliyorum. ama şu anda bize destek vermeliler. Futbolcu kardeşlerimin de geçmişi unutup geleceğe bakmaları lazım. Oynayacağımız maçların telafisi yok. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yönetim, futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyet bir arada kenetlenirsek başarırız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadroya sahibiz"
'HIRSLI OLMALILAR'
"TRABZONSPOR için oynayan futbolcular azimli olmalı, hırslı olmalı. Biz futbolcularla hem görüşeceğiz hem de çalışacağız. Takım için her şeyini veren futbolcular forma giyecek. Onlara hedeflerimizi aktaracağız. Bireysel olarak tek tek baktığınızda çok iyi bir kadro var. Oynamayacak arkadaşlar da olacak. Önemli olan herkesin bu takımın bir parçası olduğunu hissetmesi. Oyuncuların kapasitesi bu değil. Kendilerini bulacaklar"
'LİGDEN KOPMADIK'
"ZİRVE ile aramızda ciddi bir puan farkı var ancak henüz ligin başındayız. 'Trabzonspor ligden koptu' söylemine katılmıyorum. Bu saatten sonra herkesin işini tam ciddiyetle yapması gerekiyor. Çünkü yeterince kayıp oldu. Artık böyle bir lüksümüz yok. Trabzonspor'da şu anda kaybolan bir hava var. Camia olarak bu havayı yeniden yakalamamız gerekiyor. Bu havayı yakalayınca çok başarılı olacağımızı düşünüyorum"
'ZORLUKLARI SEVERİM'
"HERKES kolay bir görev üstlenmediğimizi düşünebilir ama ben böyle bakmıyorum. Zorlukları severim. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama yanlış anlaşılmasın hiçbir korkum yok. Sadece Rıza Çalımbay ve ekibi değil, kenetlenirsek başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde 3 kritik maç var. Bunlardan alacağımız puanlar çok önemli. Devre arasında da 1-2 nokta atışı transfer yapabiliriz"
'ŞENOL HOCA BAŞKADIR'
"TRABZON'da ben şampiyonluk da yaşadım. Burada kazandığımız da oldu, yenildiğimiz de. Burası futbol kenti. Şenol Güneş'i çok severim. Antalya'dan ayrıldığımda beni ilk arayan kişi Şenol Hocam oldu. O geldiğinden beri hem Avrupa'da hem ligde iyi gidiyorlar. Kendisini buradan da tebrik ediyorum. Biz de aynısını Trabzonspor'da başarmak için elimizden geleni yapacağız"
Yunus Emre SEL
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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