Korkum yok başaracağız

Yanal ile yolların ayrılmasından sonra kısa sürede anlaşmaya varılan teknik direktörönceki gece Trabzon'a gelmişti. 54 yaşındaki başarılı çalıştırıcı için dün imza töreni düzenlendi. Deneyimli hoca, transfer sürecinden, takımda yaşanan sorunlara, futbolcuların kapasitelerini yansıtamadığından, sıkıntıları nasıl çözeceğine kadar birçok konuda fikirlerini paylaştı. Ancak tüm bu problemleri aşmak için ilk önce tüm camianın '' olması gerektiğini kaydetti. İşte Çalımbay'ın sözleri...gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ekibime, futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Bizim için tek sıkıntı lig başladıktan sonra gelmemiz. Kısa bir dönem var. 2 gün sonra maça çıkacağız. Ben geçmişte bu şekilde çalıştım. Sonradan gittiğimiz takımlarda başarılı da olduk. Zaman sıkıntısını da en kısa sürede atlatıp'u layık olduğu yere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"kulübün en büyük gücü taraftarı. 12. adam derler ama değil, ben taraftara 1. adam derim. Çok üzüldüklerini biliyorum. ama şu anda bize destek vermeliler. Futbolcu kardeşlerimin deOynayacağımız maçların telafisi yok. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yönetim, futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyet bir arada kenetlenirsek başarırız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadroya sahibiz"için oynayan futbolcular azimli olmalı, hırslı olmalı. Biz futbolcularla hem görüşeceğiz hem de çalışacağız.Onlara hedeflerimizi aktaracağız. Bireysel olarak tek tek baktığınızda çok iyi bir kadro var. Oynamayacak arkadaşlar da olacak. Önemli olan herkesin bu takımın bir parçası olduğunu hissetmesi. Oyuncuların kapasitesi bu değil. Kendilerini bulacaklar"ile aramızda ciddi bir puan farkı var ancak henüz ligin başındayız. 'Trabzonspor ligden koptu' söylemine katılmıyorum. Bu saatten sonra herkesin işini tam ciddiyetle yapması gerekiyor. Çünkü yeterince kayıp oldu. Artık böyle bir lüksümüz yok.'da şu anda kaybolan bir hava var. Camia olarak bu havayı yeniden yakalamamız gerekiyor. Bu havayı yakalayınca çok başarılı olacağımızı düşünüyorum"kolay bir görev üstlenmediğimizi düşünebilir ama ben böyle bakmıyorum. Zorlukları severim. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama yanlış anlaşılmasın hiçbir korkum yok. Sadeceve ekibi değil, kenetlenirsek başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde 3 kritik maç var. Bunlardan alacağımız puanlar çok önemli. Devre arasında da 1-2 nokta atışı transfer yapabiliriz"ben şampiyonluk da yaşadım. Burada kazandığımız da oldu, yenildiğimiz de. Burası futbol kenti.'i çok severim. Antalya'dan ayrıldığımda beni ilk arayan kişi Şenol Hocam oldu. O geldiğinden beri hem Avrupa'da hem ligde iyi gidiyorlar. Kendisini buradan da tebrik ediyorum. Biz de aynısını'da başarmak için elimizden geleni yapacağız"