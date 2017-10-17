 Fırtına yeni hocasını buldu! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Fırtına yeni hocasını buldu!

    Fırtına yeni hocasını buldu!

    Ersun Yanal ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran için flaş bir iddia ortaya atıldı. En son Antalyaspor'u çalıştıran ile prensipte anlaşıldığı öne sürüldü.

    İddiaya göre; , Fatih Terim'den haber bekliyor denilirken flaş bir hamle yaptı ve ile prensipte anlaştı.

    Bordo-mavililer'in teknik direktör adayları arasında üst sıralarda bulunan Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

    Konuyla ilgili resmi herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, taraftarlar isminin kulübün bulunduğu zorlu süreçte doğru bir tercih olduğunu savundu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:31
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