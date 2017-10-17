Fırtına yeni hocasını buldu!

İddiaya göre; Trabzonspor, Fatih Terim'den haber bekliyor denilirken flaş bir hamle yaptı ve Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı.



Bordo-mavililer'in teknik direktör adayları arasında üst sıralarda bulunan Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.



Konuyla ilgili resmi herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, taraftarlar Rıza Çalımbay isminin kulübün bulunduğu zorlu süreçte doğru bir tercih olduğunu savundu.