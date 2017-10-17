Fırtına yeni hocasını buldu!
Ersun Yanal ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. En son Antalyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşıldığı öne sürüldü.
İddiaya göre; Trabzonspor, Fatih Terim'den haber bekliyor denilirken flaş bir hamle yaptı ve Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı.
Bordo-mavililer'in teknik direktör adayları arasında üst sıralarda bulunan Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Konuyla ilgili resmi herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, taraftarlar Rıza Çalımbay isminin kulübün bulunduğu zorlu süreçte doğru bir tercih olduğunu savundu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:31
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
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Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
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