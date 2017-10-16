Trabzonspor'a büyük tepki! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...
Trabzonspor taraftarı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takıma tepki gösterdi
Süper Lig'in 8 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahasında 6-1 mağlup Trabzonspor'da taraftarlar isyan etti. Tarihi yenilginin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden taraftarlar takımın tesislere giriş yapmasını bekledi. Geniş güvenlik önlemleri altında Medical Park Stadyumu'nda, tesislere gelen takım otobüsünü bekleyen taraftarlar; yönetim, teknik heyet ve futbolculara adeta ateş püskürdü. Bordo-mavili taraftarlar Ersun Yanal ve yönetimin istifasını istedi.
Emniyet güçleri de, tesislerde oluşması muhtemel olumsuzluklar karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
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İşte size fırsat
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ inişler çıkışlar olacaktır arkadaşlar bunlar gayet normal böyle eleştirmek yerine takıma sahip çıkın ! inşallah 1 veya 3 puanla döneriz...
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Ne yaptın Durica!
Toplam 4
Yorum
kadir FUTBOLCU FALAN OLMAZ BUNDAN. DÜZ DABAN ANCA DELİ GİBİ SAĞA SOLA DALIYOR AYAKTA BİLE DURAMIYOR.
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Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 14
Yorum
Taner39 Normal olan bir şey var.Fenerbahçe Galatasarayı her zaman her yerde yener.Onun için Fenerbahçe rahat kazanıp döner.G.Saray düşünsün.
Trabzonspor'a büyük tepki! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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