Trabzonspor'a büyük tepki! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...

Trabzonspor taraftarı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takıma tepki gösterdi

Trabzonspor taraftarı 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giriş yapan takımı otobüsünü protesto etti. Yönetim, teknik heyeti ve oyuncuları aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istifasını istedi.



Süper Lig'in 8 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahasında 6-1 mağlup Trabzonspor'da taraftarlar isyan etti. Tarihi yenilginin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden taraftarlar takımın tesislere giriş yapmasını bekledi. Geniş güvenlik önlemleri altında Medical Park Stadyumu'nda, tesislere gelen takım otobüsünü bekleyen taraftarlar; yönetim, teknik heyet ve futbolculara adeta ateş püskürdü. Bordo-mavili taraftarlar Ersun Yanal ve yönetimin istifasını istedi.



Emniyet güçleri de, tesislerde oluşması muhtemel olumsuzluklar karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.



