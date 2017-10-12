 Lyon’un Castillo teklifi reddedildi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Lyon’un Castillo teklifi reddedildi

    Lyon’un Castillo teklifi reddedildi
    SAKATLIK sonrası yeniden oynamaya başlayan Castillo'ya Lyon'dan teklif geldi. Beşiktaş derbisinde Kolombiyalı oyuncuyu izleten Fransızlar'ın, 5 milyon euro'luk bir öneri ile bordo-mavililerin kapısını çaldıkları öğrenildi. Trabzonsporlu yöneticilerin bu sezon Castillo'yu hiçbir kulübe satmayı düşünmedikleri için teklifi reddettiği öğrenilirken, Castillo'nun da gitmek istemediği belirtildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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