Trabzonspor transferde şaha kalktı
Trabzonspor, stoper ve orta sha transferi konusunda sona geldi. Jose Sosa ve Serdar Taşçı'dan cevap bekleyen Fırtına, alternatif isimleri de belirledi.
Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan bordo mavililer, en kısa sürede iki bölge içinde transferleri bitirmek istiyor. Orta saha için Beşiktaş'ta forma giyen Jose Sosa ile görüşmelerini devam ettiren Karadeniz temsilcisi, önümüzdeki günlerde Arjantinli futbolcuyu Trabzon'a getirmeyi planlıyor. Milan'da forma bulamayan 32 yaşındaki yetenek, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ersun Yanal'da Arjantinli yıldızı kadroda görmek istiyor.
SAVUNMA İÇİN ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
Stoper bölgesine de uzun süredir Serdar Taşçı ile görüşen bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncudan beklenen yanıtı alamaması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Sosa için Milan ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, İtalyan devi ile aynı zamanda Zapata ve Paletta için de görüşmelerini sürdürüyor.
SİSSOKO KİRALIK GELECEK
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'de forma giyen Sissoko ile temas kuran Trabzonspor oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Newcastle'da forma şansı bulamayan Sissoko transferi konusunda kulübünden kolaylık istediği ifade edildi. Kiralık olarak gelmeye sıcak baka futbolcu, bordo mavili ekibe bu isteğini d ilettiği belirtildi
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 09:31
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Medel ilk 11’e Atiba sağ beke
Toplam 1
Yorum
karakartal gerek yok ki. koy adrianoyu sağ beke solada caneri koy. ozi atiba oynasın sonlara doğru koy medeli atibayı dinlendir hocam. riske gerek yok.
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
posedion avrupa fatihine galatasaraya östersunds lazım kayseriye böyle oynuyorlar birde gerçek rakipler karşısında görelim bakalım, göreceğiz
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA KAYSERI GECEN SENE KUME DUSUYODU DIREKTEN DONDU, BAKALIM KAC HAFTA GS GIDEBILECEK.? DAHA DUN AVRUPADA KOY TAKIMINA ELENDI.
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