Trabzonspor transferde şaha kalktı

Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan bordo mavililer, en kısa sürede iki bölge içinde transferleri bitirmek istiyor. Orta saha için Beşiktaş'ta forma giyen Jose Sosa ile görüşmelerini devam ettiren Karadeniz temsilcisi, önümüzdeki günlerde Arjantinli futbolcuyu Trabzon'a getirmeyi planlıyor. Milan'da forma bulamayan 32 yaşındaki yetenek, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ersun Yanal'da Arjantinli yıldızı kadroda görmek istiyor.



SAVUNMA İÇİN ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Stoper bölgesine de uzun süredir Serdar Taşçı ile görüşen bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncudan beklenen yanıtı alamaması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Sosa için Milan ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, İtalyan devi ile aynı zamanda Zapata ve Paletta için de görüşmelerini sürdürüyor.



SİSSOKO KİRALIK GELECEK

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'de forma giyen Sissoko ile temas kuran Trabzonspor oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Newcastle'da forma şansı bulamayan Sissoko transferi konusunda kulübünden kolaylık istediği ifade edildi. Kiralık olarak gelmeye sıcak baka futbolcu, bordo mavili ekibe bu isteğini d ilettiği belirtildi