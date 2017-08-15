 Trabzonspor transferde şaha kalktı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor transferde şaha kalktı

    Trabzonspor transferde şaha kalktı

    Trabzonspor, stoper ve orta sha transferi konusunda sona geldi. Jose ve Serdar Taşçı'dan cevap bekleyen Fırtına, alternatif isimleri de belirledi.

    Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan bordo mavililer, en kısa sürede iki bölge içinde transferleri bitirmek istiyor. Orta saha için Beşiktaş'ta forma giyen Jose ile görüşmelerini devam ettiren Karadeniz temsilcisi, önümüzdeki günlerde Arjantinli futbolcuyu Trabzon'a getirmeyi planlıyor. Milan'da forma bulamayan 32 yaşındaki yetenek, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ersun Yanal'da Arjantinli yıldızı kadroda görmek istiyor.

    SAVUNMA İÇİN ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
    Stoper bölgesine de uzun süredir Serdar Taşçı ile görüşen bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncudan beklenen yanıtı alamaması üzerine alternatif isimlere yöneldi. için Milan ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, İtalyan devi ile aynı zamanda ve Paletta için de görüşmelerini sürdürüyor.

    SİSSOKO KİRALIK GELECEK
    Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'de forma giyen ile temas kuran Trabzonspor oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Newcastle'da forma şansı bulamayan transferi konusunda kulübünden kolaylık istediği ifade edildi. Kiralık olarak gelmeye sıcak baka futbolcu, bordo mavili ekibe bu isteğini d ilettiği belirtildi

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor transferde şaha kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.