 Trabzon büyük camia – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Trabzon büyük camia

    Trabzon büyük camia

    , 21 yaşında kariyerini büyük bir kulüpte sürdürdüğünü ve mutlu olduğunu belirtip “Olmam gereken yerdeyim” ifadesini kullandı.

    Bordo-mavili takımın Slovakyalı orta saha oyuncusu , yeni sezonda kulübün 50'nci yılına yakışır bir şekilde mücadele etmek istediklerini söyledi. Kariyeri ve yeni sezondaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan 21 yaşındaki orta saha, şöyle konuştu: "Geçen yıl ligi 6'ncı sırada bitirdik. Bu yıl lige daha iyi başlayıp daha iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Kulüp olarak 50'nci yılımızı kutlayacağız. Bizim de planlarımız var. En iyisini yapmaya çalışacağız. Hiçbir zaman İstanbul takımları ile Trabzonspor'u karşılaştırmadım. Çünkü Trabzonspor büyük bir camia. Burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerim açısından da bu yaşta böyle bir kulüpte kariyerimi devam ettirdiğim için de çok mutluyum. Gerçekten olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:32
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