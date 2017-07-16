Macaristan kampı tamamlandı
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da yaptığı 15 günlük kamp çalışmasını tamamladı.
Hazırlık maçında dün Macaristan'ın ikinci lig ekiplerinden MTK Budapeşte takımına 2-1 yenilen bordo-mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, aerobik koşu yaptığı antrenmanla hazırlıklarının Macaristan bölümü sona erdi. Kulüp Başkanı Muharrem Usta da antrenmanı izledi.
- İkinci kamp Slovakya'da
Macaristan kampını tamamlayan bordo-mavililerde futbolculara 2 gün izin verildi.
Antrenmanın ardından futbolcuların bir bölümü Türkiye'ye dönerken bir bölümü de ülkelerine gitti.
Trabzonspor, 19 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kasabasında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:20
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Ben Arfa'dan sıcak mesaj
Toplam 10
Yorum
Kartalizma Fenerde GS'de boş takım, ikisinden de büyük Beşiktaş var babayiğit.. gel bize..
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Adam gibi adam!
Toplam 13
Yorum
Talisca Talisca snaiderede hagiyide elxside katlar adam bir geldi pir geldi aideat duygusuda yok takır takır işliyor
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''Golcü istiyorum''
Toplam 45
Yorum
fbl, ali aykut hoca atı alan üsküdarı gecmiş geç kalmayasınsen takımı hazırlayana kadar bence lig biter sene içinde sen olmazsın artık orda
Macaristan kampı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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