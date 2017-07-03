Rota Junuzovic
N’Diaye’de mesafe alamayan bordo-mavililer, Zlatko Junuzovic için ilk hamlesini yaptı. Werder Bremen olumlu dönüş yaparsa transfer bitirilecek.
YEVHEN KONOPLYANKA İDDİASI!
Öte yandan transfer görüşmeleri için geçen hafta İtalya'da temaslarda bulunan başkan Muharrem Usta'nın burada Yevhen Konoplyanka için de nabız yokladığı iddia edildi. Usta'nın Roma'da görüştüğü Schalke'nin sportif direktörü Rudi Völler'e, Ukraynalı kanat oyuncusunu kiralayabileceklerini ilettiği ifade edildi. Başkan Usta'nın önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Junuzovic ve Konoplyanka'nın yanı sıra Kaan Ayhan ve Choupo Moting için görüşme yapacağı bildirildi.
JUNUZOVİC KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Eylül 1987
Uyruğu: Avusturya
Boy: 1.72 / Kilo: 59
Pozisyon: Orta saha
Kulübü: W. Bremen
Forma numarası: 16
Yunus Emre SEL
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:14
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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