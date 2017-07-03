 Rota Junuzovic – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Rota Junuzovic

    Rota Junuzovic

    N’Diaye’de mesafe alamayan bordo-mavililer, için ilk hamlesini yaptı. Werder Bremen olumlu dönüş yaparsa transfer bitirilecek.

    'dan için resmi hamle geldi Osmanlıspor'dan transfer etmek istediği Badou N'Diaye için yaptığı 4 milyon 500 bin euro'luk teklife istediği yanıtı bir türlü alamayan bordo-mavililer, alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda ismi gündeme gelen Werder Bremen forması giyen Avusturyalı oyuncu Zlatko Junuzovic için teklif yapıldı. Yönetimin, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu için Bremen'e 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve beklemeye çekildiği belirtildi. Olumlu dönüş olursa Junuzovic'in transferinin bitirilmesi bekleniyor.

    YEVHEN KONOPLYANKA İDDİASI!
    Öte yandan transfer görüşmeleri için geçen hafta İtalya'da temaslarda bulunan başkan Muharrem Usta'nın burada Yevhen Konoplyanka için de nabız yokladığı iddia edildi. Usta'nın Roma'da görüştüğü Schalke'nin sportif direktörü Rudi Völler'e, Ukraynalı kanat oyuncusunu kiralayabileceklerini ilettiği ifade edildi. Başkan Usta'nın önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek Junuzovic ve Konoplyanka'nın yanı sıra Kaan Ayhan ve Choupo Moting için görüşme yapacağı bildirildi.

    JUNUZOVİC KİMDİR?
    Doğum tarihi: 26 Eylül 1987
    Uyruğu: Avusturya
    Boy: 1.72 / Kilo: 59
    Pozisyon: Orta saha
    Kulübü: W. Bremen
    Forma numarası: 16


    Yunus Emre SEL
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:14
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