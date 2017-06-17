 Kucka müjdesi – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kucka müjdesi

    Kucka müjdesi

    Trabzonspor çok istediği transferinde Galatasaray’ın bir adım önüne geçti. 30 yaşındaki orta saha ile el sıkışan bordo-mavili yönetim, Milan ile son pazarlıkları yapıyor. Bu transfer an meselesi

    Trabzonspor'da orta sahaya güç katmak için transferine yoğun mesai harcanan Slovak futbolcu Juraj Kucka ile yapılan uzun soluklu görüşmeler nihayet sonuç verdi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın devreye girmesi nedeniyle yaşadığı sorunları çözmek için Slovakya Milli Takımı'nın kaptanı olan Durica'dan yardım istemişti. Durica'nın Kucka ile yaptığı görüşmeler sonrası tecrübeli futbolcu ikna olunca ön anlaşma sağlandı.

    SARAL DOĞRULADI
    Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, Milan yetkilileriyle oyuncunun bonservisi veya kiralık alınması noktasında pazarlıklarını sıklaştırdı. Transferin birkaç gün içerisinde kesin olarak netlik kazanması bekleniyor. Bu arada bordo- mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da twitter hesabından "Kucka olur mu olur" diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

    Yunus Emre SEL
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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