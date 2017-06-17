Kucka müjdesi
Trabzonspor çok istediği Juraj Kucka transferinde Galatasaray’ın bir adım önüne geçti. 30 yaşındaki orta saha ile el sıkışan bordo-mavili yönetim, Milan ile son pazarlıkları yapıyor. Bu transfer an meselesi
SARAL DOĞRULADI
Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta, Milan yetkilileriyle oyuncunun bonservisi veya kiralık alınması noktasında pazarlıklarını sıklaştırdı. Transferin birkaç gün içerisinde kesin olarak netlik kazanması bekleniyor. Bu arada bordo- mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da twitter hesabından "Kucka olur mu olur" diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.
Yunus Emre SEL
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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