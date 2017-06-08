6 yılın zirvesi

Trabzon, 34 hafta sonunda yediği 34 golle son 6 sezon içerisinde en az golü kalesinde gördü. Bordo-mavililer, 2015- 2016 sezonunda 59, 2014-2015'te 48, 2013-2014'te 41, 2012-2013'te 40, 2011-2012'de 39 gol yemişti. 39 gol atan Karadeniz ekibi, geçen sezon 40, 2014-2015'te 58, 2013-2014'te 53 gol atmıştı. 4 yılın en kötüsü oldu.