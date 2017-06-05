Maicon’la mali pazarlık

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek Maicon Marques için girişimlerin devam ettiği öğrenildi. Brezilyalı sol açığın, Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği gelen haberler arasında. 27 yaşındaki yıldız ile mali boyutların görüşülmeye başlandığı, anlaşma sağlanması durumunda transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.