 Maicon’la mali pazarlık – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Maicon’la mali pazarlık

    Maicon’la mali pazarlık
    Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek Maicon Marques için girişimlerin devam ettiği öğrenildi. Brezilyalı sol açığın, Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği gelen haberler arasında. 27 yaşındaki yıldız ile mali boyutların görüşülmeye başlandığı, anlaşma sağlanması durumunda transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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