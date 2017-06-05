 Kaan Ayhan için fırsat kaçtı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kaan Ayhan için fırsat kaçtı

    Kaan Ayhan için fırsat kaçtı
    Kaan Ayhan'ın transferi konusunda elini çabuk tutamayan Trabzonspor önemli bir fırsatı kaybetti. 31 Mayıs'a kadar 1.5 milyon euro'yu getiren takımın sözleşme imzalayabileceği 22 yaşındaki gurbetçi stoper için kontratındaki bu opsiyon ortadan kalktı. Böylece Ayhan için kulübü Fortuna'nın eli pazarlık için güçlenmiş oldu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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