Rakip bursa, hedef galibiyet
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan ancak 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçen Trabzonspor, bugün konuk edeceği Bursaspor'u devirerek sezonu galibiyetle tamamlamayı arzuluyor.
BORDO-MAVİLİLER 41'E 11 ÜSTÜN
Trabzonspor ile Bursaspor, bugün ligde 82'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 81 maçta Fırtına'nın 41, Bursaspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda fileleri 122 kez sarsarken, kalesinde 64 gol gördü.
1 KEZ KAYBETTİ
Karadeniz ekibi, Bursaspor ile Trabzon'da oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan yenik ayrıldı. İki takım arasında Trabzon'da yapılan karşılaşmalarda bordo-mavili takım 26 galibiyet elde ederken, 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor ise tek galibiyetini 28 Ekim 2012 tarihinde 1-0'lık sonuçla elde etmişti.
BURSA 40 GOL YEDİ
Bursaspor, devre arasına 27 puanla beşinci sırada girmişti. Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekibi bugün eli boş göndermek istiyor. Ligin ikinci yarısında Bursa 40 gol yerken, Trabzonspor ise kalesinde 12 gol gördü. Timsah, 2017'de en az gol (12) atan takım.
6-0 VE 5-0 YENMİŞTİ
Bugüne kadar Trabzonspor ile Bursaspor takımları arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyetleri bordo-mavili takım, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Bu sezon Bursa'da oynanan maçı da yine Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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