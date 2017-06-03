 Rakip bursa, hedef galibiyet – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Rakip bursa, hedef galibiyet

    Rakip bursa, hedef galibiyet

    Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan ancak 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçen , bugün konuk edeceği 'u devirerek sezonu galibiyetle tamamlamayı arzuluyor.

    Ligde son 5 maçını kazanamayan bordo-mavililer, sezonun son maçında küme düşme tehlikesi yaşayan 'u yıkma planları yaptı. Karadeniz ekibinde bugünkü maç öncesi 4 önemli eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan Bero ve Olcay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Okay ve 2 maç ceza verilen Onur Recep Kıvrak bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu oyuncuların yokluğunda Esteban, Onazi, Rodallega ve Medjani'ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

    BORDO-MAVİLİLER 41'E 11 ÜSTÜN
    ile Bursaspor, bugün ligde 82'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 81 maçta Fırtına'nın 41, Bursaspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda fileleri 122 kez sarsarken, kalesinde 64 gol gördü.

    1 KEZ KAYBETTİ
    Karadeniz ekibi, Bursaspor ile Trabzon'da oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan yenik ayrıldı. İki takım arasında Trabzon'da yapılan karşılaşmalarda bordo-mavili takım 26 galibiyet elde ederken, 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor ise tek galibiyetini 28 Ekim 2012 tarihinde 1-0'lık sonuçla elde etmişti.

    BURSA 40 GOL YEDİ
    Bursaspor, devre arasına 27 puanla beşinci sırada girmişti. Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekibi bugün eli boş göndermek istiyor. Ligin ikinci yarısında Bursa 40 gol yerken, Trabzonspor ise kalesinde 12 gol gördü. Timsah, 2017'de en az gol (12) atan takım.

    6-0 VE 5-0 YENMİŞTİ
    Bugüne kadar Trabzonspor ile Bursaspor takımları arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyetleri bordo-mavili takım, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Bu sezon Bursa'da oynanan maçı da yine Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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