Adım adım N'Diaye
İki farklı takas+para formülünü başkent ekibine teklif eden Fırtına, transferi bitirmek üzere. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki orta sahayı renklerine katarak ilk bombayı patlatmak istiyor.
Bordo-mavili yönetim, Badou N'Diaye'yi renklerine bağlamak üzere... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istemesi üzerine Karadeniz ekibinin transferde öncelikli hedeflerinden olan Osmanlıspor'un Senegalli orta saha oyuncusu için başkent ekibi ile masaya oturduğu ve iki ayrı teklif sunduğu belirtildi. Trabzonspor'un N'Diaye için 5 milyon euro'luk bonservis bedeli isteyen Osmanlıspor'a takas+para yönünde iki farklı öneri getirdiği ve Ankara kulübünün buna sıcak bakması üzerine görüşmelerin iyice somutlaştığı ve son aşamaya geldiği ifade edildi.
N'diaye için 1.5 milyon euro'nun yanında genç Ramazan Övüç, İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ı teklif eden yönetim, alternatif olarak da para+takasta farklı bir öneri sundu. Bu kez 1.5 milyon euro'nun yanında genç Ramazan, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ın yanı sıra G.Antep'teki kiralık golcüsü Muhammet Demir'i öneren Trabzonspor, Osmanlıspor'un teklifleri değerlendirmek için süre istemesi üzerine beklemeye geçti. Osmanlıspor'un bu iki öneriden birini kabul etmesinin ardından Trabzonspor'un N'Diaye transferini Spor Toto Süper Lig sona ermeden açıklayacağı belirtildi.
N'diaye için 1.5 milyon euro'nun yanında genç Ramazan Övüç, İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ı teklif eden yönetim, alternatif olarak da para+takasta farklı bir öneri sundu. Bu kez 1.5 milyon euro'nun yanında genç Ramazan, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ın yanı sıra G.Antep'teki kiralık golcüsü Muhammet Demir'i öneren Trabzonspor, Osmanlıspor'un teklifleri değerlendirmek için süre istemesi üzerine beklemeye geçti. Osmanlıspor'un bu iki öneriden birini kabul etmesinin ardından Trabzonspor'un N'Diaye transferini Spor Toto Süper Lig sona ermeden açıklayacağı belirtildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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