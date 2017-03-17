 Alperen Babacan iddiası – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    iddiası

    Alperen Babacan iddiası
    Fırtına'nın TFF 1. Lig ekibi 'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi. Ersun Yanal'ın genç oyuncuyu istediği ve mayısta Ege ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı için bordo-mavili ekibin harekete geçtiği öğrenildi. Alperen, bu sezon çıktığı 21 maçta 5 gol atarken, 1890 dakika süre aldı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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