 Şenol Güneş tarihe geçti – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    tarihe geçti

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> tarihe geçti

    Şampiyon Ligi'nde Monaco'yu 2-1 mağlup ederek puanını 9 çıkaran 'ta Teknik Direktör , 'yu geçerek tarihe geçti

    İLK 3 MAÇINI KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI

    , Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk takım oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçını kazanıp turu geçemeyen ekip olmazken bu ekiplerin %79'u en az çeyrek final oynadı

    ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ
    , daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004 sezonunda Mircea yönetiminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. 'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon ise ilk üç maçında 9 puan topladı

    İLK KEZ DEPLASMANDA FRANSIZ TAKIMI YENDİ

    Beşiktaş deplasmanda oynadığı Monaco maçını kazandı ve tarihinde ilk kez deplasmanda Fransız takımı yenmiş oldu

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.