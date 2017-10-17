İLK 3 MAÇINI KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI

Beşiktaş, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk takım oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçını kazanıp turu geçemeyen ekip olmazken bu ekiplerin %79'u en az çeyrek final oynadı

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon ise ilk üç maçında 9 puan topladı

İLK KEZ DEPLASMANDA FRANSIZ TAKIMI YENDİ

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Monaco maçını kazandı ve tarihinde ilk kez deplasmanda Fransız takımı yenmiş oldu