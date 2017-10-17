Şenol Güneş tarihe geçti
Şampiyon Ligi'nde Monaco'yu 2-1 mağlup ederek puanını 9 çıkaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Lucescu'yu geçerek tarihe geçti
İLK 3 MAÇINI KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI
Beşiktaş, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk takım oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçını kazanıp turu geçemeyen ekip olmazken bu ekiplerin %79'u en az çeyrek final oynadı
ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezon ise ilk üç maçında 9 puan topladı
İLK KEZ DEPLASMANDA FRANSIZ TAKIMI YENDİ
Beşiktaş deplasmanda oynadığı Monaco maçını kazandı ve tarihinde ilk kez deplasmanda Fransız takımı yenmiş oldu
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
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