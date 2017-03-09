Barcelona destan yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona tarihi bir geri dönüşe imza atarak çeyrek finale adını yazdırdı. 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında PSG'yi sahasında 90+5. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle 6-1 mağlup eden Barcelona tur atlayan taraf oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı ve çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Katalan ekibi Barcelona, Camp Nou'da Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona 3. dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Kurzawa'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Katalan ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Barcelona 50. dakikada Messi'nin penaltı golüyle ile farkı 3'e çıkardı. 62. dakikada PSG, Cavani ile skoru 3-1'e getirdi. 88. dakikada Neymar'ın golüyle fark tekrar 3'e çıkarken, Brezilyalı oyuncu 90. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 5-1 yaptı. 90+5. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle Barcelona sahadan 6-1 galip ayrıldı ve ilk maçta 4-0 yenildiği rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan milli oyuncu Arda Turan, 65. dakikada Iniesta'nın yerine oyuna dahil oldu ve başarılı bir oyun sergiledi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:58
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
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