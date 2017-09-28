ALKIŞLAR KONYASPOR'A

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Atiker Konyaspor, Konya'da Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Mustafa Reşit Akçay maça; Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, Friday Eze 11'iyle başladı. Konuk takım Vitoria Guimaraes ise sahaya, Miguel Silva, Joao Aurelio, Jubal, Pedrao, Konan, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Estupinan, Raphinha 11'iyle çıktı. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetti.







Yeşil Beyazlı temsilcimiz, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak maça iyi bir başlangıç yaptı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede gol arayan Yeşil Beyazlılar, 9. dakikada Milosevic'in ceza alanı dışından yaptığı harika vuruşta direğe takıldı. Ataklarını sürdüren Konyaspor, aradığı golü 24. dakikada Musa Araz ile buldu. Musa Araz, ceza alanı içinde son dokunuşu yaparak topu filelere yolladı ve takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi. İlk yarıda rakibine gol pozisyonu vermeyen temsilcimiz, soyunma odasına 1-0 önde gitti.







Konya'da ikinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. Yeşil Beyazlılar, 48. dakikada Milosevic'in attığı golle farkı ikiye yükseltti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Konyaspor, rakibine topla oynama fırsatı vermedi. Ender gelişen Vitoria Guimaraes ataklarından birinde Heldon ceza alanı içinden yaptığı vuruşla topu ağlarımıza yolladı ve skoru 2-1'e taşıdı. Kalan bölümde 3. gol için fırsatlar yakalayan temsilcimiz, son vuruşlarda fileleri bulamadı. Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.







Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 3'e yükseltti Guimaraes 1 puanda kaldı. Gruptaki diğer maçta Marsilya'yı yenen Salzburg, puanını 4 yaparken Fransız ekibi 3 puanda kaldı.



