Feghouli'ye derbi sürprizi!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için Galatasaraylı taraftarlar özel bir pankart hazırladı.
Süper Lig'de bu akşam nefesleri kesecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için artık sayılı saatler kaldı... Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem kareografi, hem de pankartlar için günler haftalar öncesinden çalışmalara başlamıştı.
Galatasaray'ın sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli için de bir sürpriz hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların jest yapacağı 28 yaşındaki futbolcuya, Bursa deplasmanında oyuna sonradan girerek attığı golün ardından maç sonu, "Elhamdülillah" dediği sözlerden özel bir pankart hazırlandı.
Cezayirli oyuncunun gol sevincinin resmedildiği ve üzerinde "Elhamdülillah" yazan sarı-kırmızılı renklerdeki pankart, bugün oynanacak Fenerbahçe derbide sergilenecek.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:41
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 3
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Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 1
Yorum
Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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