 Feghouli'ye derbi sürprizi! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Feghouli'ye derbi sürprizi!

    Feghouli'ye derbi sürprizi!

    Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı için Galatasaraylı taraftarlar özel bir pankart hazırladı.

    Süper Lig'de bu akşam nefesleri kesecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için artık sayılı saatler kaldı... Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem kareografi, hem de pankartlar için günler haftalar öncesinden çalışmalara başlamıştı.

    Galatasaray'ın sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız için de bir sürpriz hazırlanıyor.

    Sarı-kırmızılı taraftarların jest yapacağı 28 yaşındaki futbolcuya, Bursa deplasmanında oyuna sonradan girerek attığı golün ardından maç sonu, "Elhamdülillah" dediği sözlerden özel bir pankart hazırlandı.



    Cezayirli oyuncunun gol sevincinin resmedildiği ve üzerinde "Elhamdülillah" yazan sarı-kırmızılı renklerdeki pankart, bugün oynanacak Fenerbahçe derbide sergilenecek.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:41
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